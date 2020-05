Corona-Schutz: Wichtige Änderungen für Hamburgs Busfahrer

Erst die Absperrung, jetzt eine Trennscheibe – Bus-Fahrgäste der Hamburger Hochbahn sollten sich an das neue Bild gewöhnen: Künftig schützen Scheiben in den Fahrerkabinen die Busfahrer der Busunternehmen in Hamburg und im Umland vor Virenübertragungen. So soll auch das Einsteigen an der Vordertür bald wieder möglich sein.

Die Testphase war erfolgreich. Die Hochbahn und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (HVV) werden in den kommenden Wochen alle Linienbusse mit Trennscheiben aufrüsten. Damit soll ein besserer Schutz vor dem Coronavirus gewährleistet werden, so „Nahverkehr Hamburg“.

Corona: Einsteigen an den Vordertüren in Bussen wieder möglich

Die Absperrbänder hinter den vorderen Sitzen verschwinden wieder. In den vergangenen Wochen hatten sie dazu beigetragen, die Abstände zu den Fahrern einzuhalten. Einsteigen an der Vordertür war nicht möglich, die vordersten Sitze blieben frei.

Das könnte Sie auch interessieren: Liveticker: Alle Informationen zum Coronavirus in Hamburg und Umgebung

Durch die Glaswände erhofft sich der HVV eine Verbesserung des Fahrgastflusses und der Verteilung in den Bussen. Hintergrund der Änderungen ist, dass die Fahrgastzahlen nach dem Corona-Lockdown wieder stetig ansteigen, so „Nahverkehr Hamburg“.

Hamburg: Mercedes-Benz stellte Anfang Mai den Corona-Schutz vor

Nicht nur Hamburger Linienbusse bekommen den neuen Corona-Schutz, auch die Busse aus dem Umland werden aufgerüstet. Der KVG in Niedersachsen hätte laut HVV bereits damit begonnen.

Bereits Anfang Mai hatte der Fahrzeughersteller Mercedes-Benz in einer Präsentation vorgestellt, wie Trennwände in den Bussen aussehen könnten. Die ersten Prototypen wurden aus Sicherheitsglas zum Nachrüsten in den Bussen entwickelt. In Kürze sollen auch Plexiglasscheiben angeboten werden. Die Fahrerkabine kann so ganz oder teilweise abgeschirmt werden.

Hamburg: Erhöhte Reinigung und Desinfektion in Bussen und Bahnen

Auch in der Reinigung von U-, S-Bahnen und Bussen wird sich etwas bewegen. Vor wenigen Tagen hatte der HVV angekündigt, dass ab kommender Woche mobile Reinigungsteams die Fahrzeuge öfter reinigen als zuvor und zusätzlich desinfizieren werden. Bislang hatte das Unternehmen eine Desinfizierung abgelehnt.

Viele Europäer hätten nach Angaben des Mobility Instituts Berlin Bedenken, während der Pandemie Busse oder Bahnen zu nutzen. Um nicht auf reine Virenschleudern reduziert zu werden, erhöht der ÖPNV jetzt noch einmal die Hygienemaßnahmen. (sr)