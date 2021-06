Corona-Schnelltest: Hier können sich die Hamburger testen lassen

Ein kostenloser Schnelltest pro Woche für alle – bundesweit startet ab Montag die große Test-Offensive. In Hamburg sollen täglich bis Ende der Woche mehr als 30.000 Antigen-Schnelltests pro Tag in Testzentren, Apotheken und Hausarztpraxen möglich sein. Die MOPO zeigt, wo Sie sich ab nächster Woche testen lassen können.

Bislang konnte Hamburg bereits 27 Testzentren, 18 Apotheken und 67 Hausarztpraxen für die Teststrategie gewinnen. Wer sich testen lassen will, muss vorher einen Termin über die Webseite des jeweiligen Anbieters des Testzentrums machen. Termine in Praxen können telefonisch über die 116 117 oder online vereinbart werden.

Hamburg: So geht es nach dem Schnelltest weiter

Für ein negatives Testergebnis soll es im Anschluss eine Bescheinigung geben. Mit der Bescheinigung können langfristig zum Beispiel bestimmte Einrichtungen wie Kosmetikstudios auch ohne Maske besucht werden. In der aktuellen Verordnung ist dies aber noch nicht festgelegt, weil Hamburg auf die offizielle Testverordnung des Bundes wartet.

Bei einem positiven Ergebnis muss anschließend zwingend ein PCR-Test zur Abklärung gemacht werden. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sich die Betroffenen in Quarantäne begeben.

Selbsttests in Märkten und Drogerien

Einige Drogerien wie Rossmann, dm und Müller planten den Verkaufsstart für Selbsttests ab Mittwoch. Online waren die Tests bei Rossmann schnell ausverkauft. In den Läden gibt es sie derzeit, wie auch bei Müller und dm, noch nicht. Die Supermarkt-Kette Aldi hatte schon am Samstag Selbsttests im Angebot, die nach wenigen Minuten ausverkauft waren. Der Konzern kündigte für diese Woche Nachschub an.

Schnelltests: Hier können sich die Hamburger testen lassen

Die Sozialbehörde hat eine Liste der aktuellen Testzentren herausgegeben, die laufend aktualisiert wird. Eine Liste der Apotheken finden Sie hier.

Bezirk Altona

Langbehnstraße 4, 22761 Hamburg: DRK Altona-Mitte, Mo, Mi, Fr 9 bis 17 Uhr, Di, Do 9 bis 20 Uhr, Sa 10 bis 16 Uhr

Paul-Ehrlich-Straße 1, 22763 Hamburg: MEDILYS Laborgesellschaft, 12 bis 17 Uhr

Große Rainstraße 21, 22765 Hamburg: Corona Schnelltest Hamburg, Di, Do + Sa

Planckstraße 13, 22765 Hamburg: Pandemieprodukte.de, Mo-Sa 8 bis 22 Uhr

Bezirk Eimsbüttel

Ernst-Mittelbach-Ring 49, 22455 Hamburg: Corona Free Pass, Mo-Sa 8.30 bis 12 Uhr

Rothenbaumchaussee 130, 20149 Hamburg: Corona Status Schnelltestzentrum

Schulterblatt 115, 20357 Hamburg: Schnelltest.hh.de, Mo- Sa 8 bis 21 Uhr

Bezirk Hamburg-Mitte

Große Bäckerstraße 9. 20095 Hamburg.: Hamburg Corona Test Center, Mo-So 8 bis 20 Uhr

Marseiller Straße 2, 20355 Hamburg: Dein Corona-Test, Mo-Fr 7 bis 18 Uhr, Sonnabend 8 bis 19 Uhr, Sonntag 10 bis 16 Uhr

Poststraße 14, 20354 Hamburg: Hamburg Corona Test Center, täglich 8 bis 18 Uhr

Reeperbahn 160, 20359 Hamburg:Belura Mediacare, 10 bis 18.00 Uhr

Reeperbahn 115, 20359 Hamburg: La Cova UG/Alcotheke, 8 bis 20 Uhr (nach Vereinbarung)

Spielbudenplatz 1, 20359 Hamburg: Corona Free Pass, 8 bis 20 Uhr

Tribünenweg 33, 22111 Hamburg: Corona Express Test, Mo-So, 8 bis 18 Uhr

Wendenstraße 279, 20537 Hamburg: Protekto Gruppe

Bezirk Hamburg-Nord

Fuhlsbüttler Straße 143, 22305 Hamburg: Corona Teststelle in Barmbek (Medi Service), Mo-Fr 9 bis 20 Uhr, Sa + So 10 bis 18 Uhr

Fuhlsbüttler Straße 405, 22309 Hamburg: Dein Coronatest, Mo 8 bis 19 Uhr, So 9 bis 18 Uhr, So 10 bis 16 Uhr

Gertigstrtaße 20, 22303 Hamburg: Corona Teststelle in Winterhude, Medi Service, Mo-Fr 8 bis 20 Uhr, Sa 10 bis 20 Uhr, So 10 bis 18 Uhr

Hamburger Straße 47-49, 22083 Hamburg: Budni & DynaMe. Mo- Sa 8 bis 20 Uhr

Krüsistraße 9, 22305 Hamburg: Testcenter Corona, 10 bis 15 Uhr (8-20 Uhr möglich)

Rondeel 12a, 22301 Hamburg: Corona Sofort Test Hamburg, 12 bis 20 Uhr

Steilshooper Straße 35, 22305 Hamburg: Schnelltestservice Hamburg

Demnächst:

Wesselblek 8, 22339 Hamburg: Schnelltestservice Hamburg, Öffnung ab 10. März

Bezirk Wandsbek

Alphonsstraße 14, 22043 Hamburg: Medilys Laborgesellschaft, 10 bis 17.30 Uhr

Heegbarg 16, 22391 Hamburg: Corona Teststelle in Poppenbüttel, Medi Service, Mo-Fr 8 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 18 Uhr, So 11 bis 17 Uhr

Knutzenweg 26, 22041 Hamburg: Testzentrum Wandsbek, Mo- Fr 8 bis 19 Uhr, Sa 10 bis 16 Uhr

Wandsbeker Königstraße 62, 22041 Hamburg: Budni & DynaMe, Mo-Sa 7 bis 19 Uhr

Wellingsbüttler Weg 119, 22391 Hamburg: Cordes und Consorten, Mo, Di, Do 19 bis 21 Uhr; Mi 14.30 bis 20 Uhr; Fr 15.30 bis 20 Uhr; Sa 10 bis 19 Uhr; So 10 bis 18 Uhr

Wandsbeker Marktplatz 1, 22041 Hamburg: Johanniter Testzentrum, täglich 8 bis 20 Uhr

Bezirk Harburg

Demnächst:

Harburger Rathausmarkt (Planung), 21073 Hamburg: Health Laboratories, öffnet ab 10. März

Neugrabener Markt (Planung), 211149 Hamburg: Health Laboratories, öffnet ab 10. März

TU-Harburg (exakter Standort folgt), 21073 Hamburg: Schnelltestservice Hamburg, öffnet ab 11. März

Bezirk Bergedorf

Billwerder Billdeich 607, 21033 Hamburg: Schnelltestservice Hamburg

Demnächst:

Frascatiplatz, 21029 Hamburg: goTestMe, öffnet ab 10. März