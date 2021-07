Corona-Regeln: Das gilt an Silvester in Hamburg und dem Norden — ein Überblick

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu, doch an Silvesterpartys oder größere Versammlungen ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht zu denken. Welche Regeln gelten in Hamburg in der letzten Nacht des Jahres? Die MOPO gibt die Übersicht.

Sowohl an Silvester als auch am Neujahrstag gelten in Hamburg — anders als an den Weihnachtsfeiertagen — die allgemeinen Kontaktbeschränkungen.

Silvester und Corona: Diese Regeln gelten an Silvester in Hamburg

Das heißt, dass sich in Hamburg an Silvester höchstens der eigene Hausstand mit einem anderen treffen darf, aber insgesamt dürfen es höchstens fünf Personen sein. Kinder unter 14 Jahren zählen bei dieser Berechnung nicht mit.

Für die Polizei Hamburg stehen an Silvester laut einer Sprecherin insbesondere den öffentlichen Raum und mögliche Corona-Partys im Fokus. An diesen Tagen sei die Polizeipräsenz traditionell höher als an den vorherigen Festtagen.

Silvester Regeln in Hamburg: Das ist erlaubt — und das nicht

Zusätzlich wird es ein bundesweites An- und Versammlungsverbot geben. Das bedeutet, dass sich in der Öffentlichkeit keine Gruppen treffen dürfen. Darüber hinaus gilt ein Böllerverbot an Silvester in Hamburg für die ganze Stadt. Auch der Verkauf von Raketen und Böllern ist untersagt.

Davon ausgenommen ist Kleinstfeuerwerk, zu dem unter anderem Wunderkerzen bis 30 Zentimeter, Knallerbsen oder Tischfeuerwerk zählen. Diese dürfen an Silvester in Hamburg abgebrannt werden.

Silvester in Schleswig-Holstein: Diese Corona-Regeln gelten hier

Für den ganzen Norden gelten ebenfalls die Kontaktbeschränkungen, das An- und Versammlungsverbot sowie der Verkauf von Pyrotechnik — die Regeln zum Böllern unterscheiden sich allerdings.

In Schleswig-Holstein ist es untersagt, Feuerwerk auf Straßen und Plätzen zu zünden, auf denen „mit verstärktem Personenaufkommen“ zu rechnen ist. Das gilt unter anderem an vier Stellen in Kiel: Im Umfeld des Bahnhofs, an der Kiellinie samt seeseitig angrenzender Flächen sowie auf dem Vinetaplatz und dem Kurt-Schumacher-Platz.

Verboten sind Böller in Kiel auch in städtischen Parks mit Wasserflächen wie dem Schrevenpark zum Schutz der dort lebenden Wasservögel. Raketen dürfen auch nicht im Umkreis von 200 Metern von Reethäusern gezündet werden.

Silvester in Niedersachsen: Diese Corona-Regeln gelten hier

In Niedersachsen hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg das landesweite Verbot für rechtswidrig erklärt. Das Land hat daraufhin seine Verordnung angepasst. Demnach ist nun Feuerwerk auf belebten öffentlichen Plätzen, Straßen und Wegen verboten. Welche Flächen das betrifft, legen Landkreise und große Städte selbst fest.

Silvester in Bremen: Diese Corona-Regeln gelten hier

Silvesterfeuerwerk ist im kleinsten Bundesland grundsätzlich untersagt, denn für die Städte Bremen und Bremerhaven gilt ein Abbrennverbot von Feuerwerksartikeln. Damit dürfen Menschen auch keine Raketen und Böller zünden, die sie schon zuhause haben, etwa aus dem Vorjahr. Kleinstfeuerwerk wie Wunderkerzen und Knallerbsen, die ganzjährig gekauft werden können, dürfen verwendet werden.

Silvester in Mecklenburg-Vorpommern: Diese Corona-Regeln gelten hier

In Mecklenburg-Vorpommern darf auf öffentlichen Straßen und Plätzen kein Feuerwerk stattfinden. (aba)