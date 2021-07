In Hamburg steigen die Corona-Zahlen in den vergangenen Tagen deutlich – mittlerweile liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 30,6. Natürlich steigen auch die Inzidenzwerte parallel in den Bezirken. Die MOPO gibt einen Überblick, wie sich die Zahlen Hamburg aktuell verteilen.

Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet.

Bergedorf weiter mit höchster Inzidenz Hamburgs

Diese Woche (19.7-26.7) gibt es ordentlich Bewegung bei den Bezirken, auch wenn Bergedorf erneut auf dem 1. Rang liegt. Hier wurden 50 Fälle gemeldet, was eine Inzidenz von 38,4 ergibt. In der Vorwoche lag sie bei 26,1.

Einen (Negativ)-Sprung macht Eimsbüttel, das nun auf Platz 2 (Vorwoche Platz 5) rangiert. Hier gab es 88 Corona-Neuinfektion und damit liegt die Inzidenz bei 33,7 (+19,1).

Inzidenz in Mitte mehr als verdoppelt

Auch in Hamburg-Mitte nimmt die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich zu. Von 14,9 geht es auf 32,8. Hier wurden 99 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit liegt der Bezirk auf Rang 3.

Wandsbek, vergangene Woche noch auf dem letzten Platz, kommt mit einer Inzidenz von nun 30,9 auf Rang 4. Die Woche davor wurde lediglich 12,4 gemeldet. Der Bezirk verzeichnete 131 Neuinfektionen.

Hamburg: Altona mit niedrigstem Inzidenzwert

Harburg hingegen verzeichnet zwar auch eine steigende Inzidenz, ist im stadtweiten Ranking aber von Platz 4 auf Platz 5 gefallen. Hier beträgt die Inzidenz 28,3 (Vorwoche: 12,9). Harburg verzeichnete 48 Corona-Infektionen.

Vorletzter in dieser Woche ist Hamburg-Nord, der zuletzt auf Platz 2 lag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 24,4 (+7,6). Dort wurden 77 Neuinfektionen festgestellt.

Die geringste Inzidenz weist Altona aus. Hier liegt der Wert bei 23,9 (+7,2), was Rang 7 bedeutet. Altona verzeichnete zuletzt 66 Neuinfektionen.