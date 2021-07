Hamburg hat am Dienstag die neuen Corona-Zahlen bekanntgegeben. Der aktuelle Inzidenzwert für die Stadt liegt bei 16,9 (Stand: 20. Juli) und ist damit im Vergleich zur Vorwoche (11,1) weiter angestiegen. Das macht sich auch in den Bezirken bemerkbar: Die Inzidenzen sind in dieser Woche alle wieder zweistellig. Wie sich die Zahlen in der Woche vom 12. bis 19. Juli auf die einzelnen Bezirke verteilen, zeigt dieser Überblick.

Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet.

Das Ranking führt in dieser Woche Bergedorf an. Mit 34 Neuinfektionen liegt der Inzidenzwert aktuell bei 26,1. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 5294 Infektionen in dem kleinsten Bezirk Hamburgs gezählt.

Corona in Hamburg: Inzidenzen in allen Bezirken zweistellig

Es folgt Hamburg-Nord auf dem 2. Rang: Der Bezirk weist aktuell einen Inzidenzwert von 16,85 auf. Binnen sieben Tagen sind 53 Neuinfektionen hinzugekommen. Seit Beginn der Aufzählungen gab es dort 10.233 nachgewiesene Corona-Fälle.

Knapp dahinter liegt Altona mit 16,71 Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Vom 12. bis 19. Juli sind 46 positive Testergebnisse hinzugekommen.

Den 4. Platz belegt aktuell Hamburg-Mitte: Mit 45 Neuinfektionen liegt der Inzidenzwert in dem Bezirk aktuell bei 14,92. Seit Beginn der Pandemie hat die Stadt dort 17.720 Infektionen gezählt.

Hamburg: Wandsbek hat den niedrigsten Inzidenzwert

Eimsbüttel folgt in dieser Woche dicht dahinter auf dem 5. Rang. Die Inzidenz liegt derzeit bei 14,6. In den vergangenen sieben Tagen kamen 39 positive Testergebnisse hinzu.

Harburg hat in den letzten sieben Tagen 22 positive Testergebnisse gezählt. Damit liegt der Inzidenzwert in dem Bezirk aktuell bei 12,99. Insgesamt gab es bislang 8229 Corona-Infektionen in Harburg.

Den letzten Platz belegt in dieser Woche Wandsbek: Vom 12. bis 19. Juli wurden 33 Neuinfektionen in dem bevölkerungsreichsten Bezirk Hamburgs gezählt. Damit liegt der Inzidenzwert aktuell bei 12,47.