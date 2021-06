Endlich gibt es eine Trendwende: Die Fallzahlen sind in Hamburg im Vergleich zur Vorwoche wieder gesunken. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 131,7 (Stand: 24. November), während er vergangene Woche noch bei 156,4 gelegen hatte. Und es gibt weitere gute Nachrichten: In einem Bezirk ist der Inzidenzwert sogar wieder unter 100 gefallen. Wie sich die Zahlen in der Woche vom 17. bis 23. November auf die einzelnen Bezirke verteilen, zeigt dieser Überblick.

Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet.

Corona in Hamburg: Erster Bezirk hat wieder Inzidenzwert unter 100

Die meisten Infektionen wurden in der letzten sieben Tagen wie schon vergangene Woche im Bezirk Hamburg-Mitte gemeldet: Dort wurden 616 neue Fälle gezählt, was einem Inzidenzwert von 204,3 entspricht. Immerhin ist der Wert im Vergleich zur vergangenen Woche gesunken, wo er noch bei 239,1 gelegen hatte.

Auf Platz 2 befindet sich mit 269 nachgewiesenen Neuinfektionen nach wie vor Harburg: In dem Bezirk kamen in den vergangenen sieben Tagen 158,8 Fälle auf 100.000 Einwohner. Insgesamt zählt Harburg damit seit Beginn der Aufzeichnungen 2293 Corona-Fälle.

Corona-Zahlen in Hamburg: Wandsbek hat die meisten Neuinfektionen

Der Bezirk Wandsbek liegt nach wie vor auf Platz 3: In den vergangenen sieben Tagen erhielten dort 637 Menschen ein positives Testergebnis. Das entspricht einem Inzidenzwert von 144,4. Damit fallen in dieser Woche die meisten Corona-Fälle auf den bevölkerungsreichsten Bezirk.

Das könnte Sie auch interessieren: Wohnen in Hamburg: In diesen Stadtteilen ist es besonders eng

Dahinter folgt Bergedorf auf Platz 4 mit 169 Neuinfektionen. In der vergangenen Woche hatte der Bezirk noch den zweitniedrigsten Inzidenzwert mit 117,5. Der Wert ist in dieser Woche sogar nochmal gestiegen, nämlich auf 129,7.

Hamburg: Corona-Fälle in Altona sinken weiter

Auf dem 5. Platz rangiert in dieser Woche Altona: In der Woche vom 17. bis 23. November kamen 290 Neuinfektionen dazu. Mit einer Inzidenz von 105,4 ist der Bezirk noch einen Platz nach unten gerutscht – vor zwei Wochen war Altona sogar noch Spitzenreiter.

Hamburg-Nord liegt mit 325 neuen Fällen knapp dahinter auf dem vorletzten Rang. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 103,3 Fällen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt wurden in dem Bezirk seit Beginn der Aufzeichnungen 3204 Fälle gezählt.

Hamburg: Inzidenzwert von Eimsbüttel sinkt unter 100

Den niedrigsten Inzidenzwert weist weiterhin Eimsbüttel auf: Nachdem er in der vergangenen Woche schon um mehr als ein Drittel auf 102,2 gesunken war, liegt er jetzt nur noch bei 85. In dem Bezirk wurden 227 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen gezählt.