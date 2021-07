Corona in Hamburg: Die Zahlen steigen weiter an – nur in einem Bezirk nicht

Seit knapp einer Woche gelten in Hamburg und im Rest des Landes wieder strengere Regeln. Der „harte“ Lockdown wurde am vergangenen Mittwoch (16. Dezember) eingeleitet. Aktuell zeigt er noch keine Wirkung: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Hansestadt liegt insgesamt bei 174,7 (Stand: 22. Dezember). In der Vorwoche lag der Wert noch bei 138,3. Doch wie sieht es in den Bezirken aus? Dort ist der Anstieg deutlich spürbar – nur in einem Bezirk nicht.

Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen in der Woche vom 15. bis zum 21. Dezember auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet.

Auch wenn der Bezirk Hamburg-Mitte der einzige Bezirk ist, bei dem der Inzidenzwert im Vergleich zu der Vorwoche sinkt, ist er weiterhin Spitzenreiter. In dieser Woche liegt dort die Sieben-Tage-Inzidenz bei 200,96. Vergangene Woche lag der Wert noch bei 203,95. Insgesamt wurden in dieser Woche 606 neue Corona-Infektionen gemeldet. Trotz des hohen Werts ist also eine positive Tendenz erkennbar.

Hamburg-Mitte trotz sinkender Inzidenz Spitzenreiter

Mit etwas Abstand folgt der bevölkerungsstärkste Bezirk in Hamburg, Wandsbek,auf dem zweiten Rang. Der Bezirk übernimmt damit erneut den zweiten Platz und löst Bergedorf aus der Vorwoche ab. in Wandsbek liegt der Wert aktuell bei 183,67. Zuvor waren es 154,64. Insgesamt wurden in Wandsbek 810 neue Infektionen gemeldet – dicht gefolgt vom zweitkleinsten Bezirk Harburg. Der liegt auf dem dritten Platz mit einer Inzidenz von 174,71 (Vorwoche: 115,09). Insgesamt gab es in Harburg in sieben Tagen 296 neue Infektionen.

Auf dem vierten Platz folgt der kleinste Hamburger Bezirk, Bergedorf. Mit einem Inzidenzwert von 171,96 steigt auch im südöstlichen Bezirk der Wert an. In der Vorwoche lag er noch bei 164,28. Insgesamt haben sich im kleinsten Bezirk 224 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert.

Mit einem deutlichen Abstand folgt auf dem fünften Platz in der aktuellen Woche der Bezirk Altona. Dort, wo in der vergangenen Woche noch der Wert sank, geht er nun wieder nach oben. Aktuell liegt in Altona die Sieben-Tage-Inzidenz bei 132,6 (Vorwoche: 102,08).

Corona in Hamburg: Eimsbüttel mit „bestem“ Wert

Auf dem vorletzten Platz liegt in Hamburg dieses Mal der Bezirk Hamburg-Nord. Der zweitgrößte Bezirk nach den Einwohnerzahlen hat in den vergangenen sieben Tagen 406 neue Infektionen verbuchen müssen. Die Inzidenz liegt dort aktuell bei 129,05. In der Vorwoche lag der Wert bei 110,3.

Den „besten“ Wert erreicht nach den aktuellen Berechnungen der Bezirk Eimsbüttel. Auch dort stieg jedoch die Inzidenz von 110,46 auf aktuell 115,33. Insgesamt steckten sich in den vergangenen sieben Tagen 308 Menschen dort mit dem Virus an.