Corona in Hamburg: Die Zahlen sinken – aber nicht in allen Bezirken

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Hamburg im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Für den Zeitraum vom 22. bis 28. Dezember lag der Wert bei 139. Zuvor stand der Inzidenzwert in der Hansestadt bei 174,7. Doch nicht in allen Bezirken macht sich der Rückgang bemerkbar – besonders in einem Bezirk stieg der Inzidenzwert deutlich an.

Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen in der Woche vom 22. bis zum 28. Dezember auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet.

Corona in Hamburg: Deutlicher Anstieg in Hamburg-Mitte

Den stärksten Anstieg bei der Sieben-Tage-Inzidenz gab es in Hamburg-Mitte. Dort stieg der Wert von 200,96 auf 233,13 an. Der Bezirk bleibt damit weiterhin Spitzenreiter. In der vergangenen Woche wurden 703 Neuinfektionen gezählt, noch einmal fast 100 mehr als in der Vorwoche (606).

Mit deutlichem Abstand folgt auf Rang 2 Harburg. Auch dort stieg der Inzidenzwert leicht an und liegt nun bei 178,84. Zuletzt lag der Wert leicht darunter, bei 174,71. Stand 28. Dezember gab es in dem Bezirk binnen einer Woche 303 Neuinfektionen.

Das könnte Sie auch interessieren: 2020 war nicht nur schlecht – Das haben wir durch Corona gelernt

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 137,32 folgt Altona. Auch dort stieg der Wert leicht im Vergleich zur Vorwoche (132,6). Insgesamt gab es in Altona binnen sieben Tagen 378 Neuinfektionen.

Hamburg Wandsbek: Hier sinkt der Inzidenzwert am stärksten

Den größten Rückgang verzeichnete diese Woche Hamburgs bevölkerungsreichster Stadtteil Wandsbek. Der Inzidenzwerk sank von 183,67 auf 126,3. Vergangene Woche lag Wandsbek noch auf Platz 2 der Hamburger Bezirke mit über 800 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen. Diese Zahl ging nun deutlich zurück, in den vergangenen sieben Tagen verzeichnete der Bezirk 557 Neuinfektionen.

Nur ganz knapp dahinter folgt dann Hamburgs kleinster Stadtteil Bergedorf. Auch dort ging der Inzidenzwert stark zurück, er sank von 171,96 auf 125,9 in dieser Woche. Zuletzt war der Wert in dem südöstlichen Stadtteil noch gestiegen, nun infizierten sich 164 Personen in einer Woche mit dem Corona-Virus (Vorwoche: 224).

Das könnte Sie auch interessieren: Corona-Fälle, Impfungen, Ansteckungen So ist die Corona-Lage aktuell in Hamburg

Die geringsten Sieben-Tage-Inzidenzen gibt es, wie schon in der vorherigen Woche, in Hamburg-Nord (115,39) und Eimsbüttel (108,97). In beiden Bezirken sank der Wert leicht – in Hamburg-Nord lag der Wert zuletzt bei 129,05 und in Eimsbüttel bei 115,33.