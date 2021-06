Corona in Hamburg: Auffällig: Inzidenzen der Bezirke gehen immer weiter auseinander

Hamburg hat am Dienstag die neuen Corona-Zahlen bekanntgegeben. Der aktuelle Inzidenzwert für die Stadt liegt bei 81,5 (Stand: 2. März) und ist damit im Vergleich zur Vorwoche (71,4) weiter angestiegen. Auffällig ist, dass die Inzidenzen in den Bezirken immer weiter auseinanderdriften: Während drei Bezirke extrem hohe Werte aufweisen, sind die übrigen weit unterm Schnitt. Wie sich die Zahlen in der Woche vom 23. Februar bis 1. März auf die einzelnen Bezirke verteilen, zeigt dieser Überblick.

Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet.

Corona in Hamburg: Inzidenzen der Bezirke gehen immer weiter auseinander

Den höchsten Inzidenzwert hat in dieser Woche Harburg: Aktuell liegt er bei 119,82 und ist damit deutlich angestiegen. Vergangene Woche lag die Zahl noch bei 81,45. Mit 203 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen steigt der Bezirk von Platz 3 zum neuen negativen Spitzenreiter auf.

Knapp dahinter rangiert der Spitzenreiter von vergangener Woche. Hamburg-Mitte zählt 356 positive Testergebnisse, die Inzidenz ist damit ebenfalls bedeutend angestiegen: Der Bezirk zählt 118,06 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Zum Vergleich: In der Woche davor waren es 103,47.

Corona-Zahlen: Inzidenz in Bergedorf stark angestiegen

Platz 3 nimmt diesmal Bergedorf ein: In der Woche vom 23. Februar bis zum 1. März kamen 142 Neuinfektionen im kleinsten Bezirk Hamburgs hinzu. Die Inzidenz ist auch hier in die Höhe geschnellt: Von 89,82 in der vergangenen Woche auf aktuell 109,01.

Mit deutlichem Abstand belegt Wandsbek in dieser Woche den 4. Rang: Der größte Bezirk Hamburgs zählt mit einem Inzidenzwert von 67,12 zwar einen leichten Anstieg zu vergangener Woche, liegt aber bereits deutlich unter dem Schnitt in Hamburg. Für die vergangenen sieben Tage hat die Stadt 296 neue Corona-Fälle vermeldet.

Inzidenz in Nord und Altona sind deutlich unter Hamburger Schnitt

Dicht dahinter folgt in dieser Woche Hamburg-Nord mit 65,48 Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Mit 206 Neuinfektionen ist der Bezirk um einen Platz nach hinten gerutscht. Seit Beginn der Aufzeichnungen wurden hier 7055 Fälle gezählt.

Auf dem vorletzten Platz bleibt wie schon in der Vorwoche Altona. Der Bezirk weist aktuell eine Inzidenz von 62,85 auf, womit der Wert leicht angestiegen ist. In den vergangenen sieben Tagen kamen 173 gemeldete Neuinfektionen hinzu.

Hamburg: Inzidenz in Eimsbüttel liegt wieder leicht über 50

Eimsbüttel belegt wie schon die Wochen zuvor den letzten Platz und weist die niedrigste Inzidenz aller Bezirke auf: Die Zahl liegt in dieser Woche bei 55,79 und ist damit wieder über 50 gestiegen. Der Bezirk vermeldete vom 23. Februar bis 1. März 149 positive Testergebnisse.