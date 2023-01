Für viele Hamburger beginnt in diesen Tagen der Sommerurlaub. Wer dem Koffer-Chaos am Flughafen entgehen will, entscheidet sich häufig für eine Reise an die Nord- oder Ostsee. Doch was, wenn der Corona-Test davor oder währenddessen plötzlich zwei Striche anzeigt? Ein Überblick über die Test- und Quarantäneregeln an den deutschen, dänischen und polnischen Küsten.

Corona-Symptome im Ostsee- oder Nordseeurlaub

Bei typischen Symptomen wie Husten, Fieber und Kurzatmigkeit sollten Sie sofort einen Selbst- oder Schnelltest durchführen. Ist dieser positiv, muss das Ergebnis noch durch einen PCR-Test bestätigt werden. Bis Sie dessen Ergebnis behalten, werden sie sowohl in Bremen und Niedersachsen als auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern dazu aufgefordert, in Ihrer Unterkunft zu bleiben. Das Hotel bzw. der Vermieter muss Ihnen die Möglichkeit dazu geben.

Was tun bei einer Corona-Infektion im Urlaub?

In allen deutschen Küsten-Bundesländern gelten die gleichen Regeln zur Absonderung: Infizierte müssen für fünf Tage in ihrem Hotelzimmer oder ihrer Ferienwohnung bleiben und sich möglichst von nicht-infizierten Haushaltsmitgliedern fernhalten. Ein Freitesten ist nach fünf Tagen nicht mehr nötig, dafür aber auch vorher nicht möglich. Sind alle Haushaltsmitglieder infiziert und keiner kann Lebensmittel einkaufen, stellt das Hotel in der Regel Essen vor die Zimmertür. Enge Kontaktpersonen mit vollständigem Impfschutz müssen nicht mehr in Quarantäne, sollten ihre Kontakte aber auf ein Minimum reduzieren.

Was tun, wenn ich am Ende des Urlaubs Corona bekomme?

Wenn die Isolation länger dauert als der Urlaub, dürfen Sie mit ihrem eigenen Pkw nach Hause fahren, um sich dort in häusliche Quarantäne zu begeben. Der ÖPNV darf nicht genutzt werden. Die zusätzlichen Kosten bei einem ungewollt längeren Aufenthalt müssen Urlauber selbst tragen. Es lohnt sich, über eine spezielle Covid-Reiseversicherung nachzudenken, die solche Mehrkosten übernimmt.

Isolations-Regeln in Dänemark und Polen

In Dänemark muss ein positiver Schnelltest nicht durch einen PCR-Test bestätigt werden. Bei keinen oder milden Symptomen (laufende Nase, Halskratzen, leichter Husten) können Sie ihre Isolation vier Tage nach dem Testergebnis verlassen. Schwerere Symptome (Fieber, anhaltender Husten, Niesen oder Atembeschwerden) sollten Sie vorher abklingen lassen.

In Polen gilt seit März überhaupt keine Isolationspflicht mehr. Auch sonst wurden sämtliche Corona-Regeln aufgehoben. Dennoch empfiehlt es sich auch hier, Abstands- und Hygieneregeln ernst zu nehmen und den Kontakt zu anderen zu vermeiden.