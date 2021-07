In der Bar „Sands“ am Dammtor hat es einen möglichen Corona-Ausbruch gegeben. Bis zu 500 Personen könnten am Samstagabend in der Bar gewesen sein, als auch eine infizierte Person die Location besuchte.

„Erneut kam es am vergangenen Sonnabend zu einer Situation, in der wir einen möglichen Ausbruch befürchten müssen“, so Martin Helfrich, Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde, zur MOPO. Am Samstagabend hat eine Person in der Bar gefeiert, die am Sonntag mit starken Symptomen positiv auf das Virus getestet wurde.

Bar-Abend im „Sands”: Feiernde hielten sich nicht an Corona-Regeln

„Teilnehmer des Abends berichten ebenso wie Bild- und Videoaufnahmen von im späteren Verlauf nicht mehr eingehaltenen Abständen, Maskenpflichten und zahlreichen Kontakten unter den tanzenden, feiernden und singenden Gästen”, sagt Helfrich.

305 Personen konnten über hinterlegte Kontaktdaten erreicht werden. Die Behörde vermutet aber aufgrund der Schilderungen, dass sich zwischen 400 bis 500 Personen in Ansteckungsgefahr befinden. „Ein- bis zweihundert Personen, die sich angesteckt haben könnten, können wir daher nicht erreichen”, so die Behörde.

Reihentestung am Donnerstag im „Sands”

Nun sind alle Personen, die am vergangenen Samstag nach 19.30 Uhr in der Bar „Sands” gewesen sind, aufgerufen, sich beim Gesundheitsamt zu melden und für eine Reihentestung anzumelden. Die Reihentestung findet am Donnerstag in der Bar statt. Eine Anmeldung unter 040 428 23 1371 oder per Email an Luca@kasse.hamburg.de ist erforderlich. (ncd)