Der Hamburger Intensivmediziner Stefan Kluge warnte am Mittwoch in Weimar vor der Corona-Lage im Herbst. Alle Modellierer und Modelle zeigen, dass die Zahl der Covid-19-Patienten steigen wird. Auch jüngere Menschen, die sich vermehrt anstecken, laufen Gefahr, schwer zu erkranken.

Die Intensivmedizinervereinigung „Divi“ blickt mit Sorge auf die Corona-Lage im Herbst. „Die Situation ist jetzt gut beherrschbar, aber wir bereiten uns auf eine größere vierte Welle vor“, sagte der Hamburger Intensivmediziner und „Divi“-Präsidiumsmitglied Stefan Kluge am Mittwoch in Weimar. Mit Blick auf den Herbst sei klar, dass es zu einem Anstieg der Infektionszahlen und Intensivpatienten kommen werde. „Wir sind in großer Sorge.“ Der Impffortschritt stocke, und im Vergleich zu anderen Ländern gebe es in Deutschland auch wenig Genesene, so der Experte vom UKE.

Das könnte Sie auch interessieren: Jugendliche impfen? Der Nutzen überwiegt die Risiken, sagt Hamburger Ärztin

Kluge warnte, dass auch Jüngere, die sich nun vermehrt anstecken, schwer erkranken können. Auf der Intensivstation seien deren Verläufe ähnlich wie die bei älteren Patienten. „Die Jüngeren überleben halt länger.“ Es gebe Patienten, die teils über Monate an der künstlichen Lunge hingen.

Modelle zeigen: Zahl der Covid-19-Patienten wird ansteigen

Aktuell seien 1348 Intensivpatienten mit Covid-19 im „Divi“-Register verzeichnet und damit 25 mehr als am Vortag, sagte Kluge. Das sei weniger als zum Höhepunkt der Covid-Pandemie mit mehr als 5000 Patienten. „Aber alle Modelle zeigen, dass die Zahl der Covid-19-Patienten ansteigen wird.“ Sorge mache ihm auch, dass rund 20 Prozent der Über-70-Jährigen noch ungeimpft seien.

In Weimar kamen am Mittwoch Hunderte Wissenschaftler und Mediziner aus aller Welt zu einem dreitägigen Sepsis-Kongress zusammen, um über Behandlungsmethoden von Covid-19 zu diskutieren. Schwere Covid-19 Verläufe seien per Definition auch eine Sepsis, sagte der Generalsekretär der „Deutschen Sepsisgesellschaft“, Frank Brunkhorst, vorab. Ungewöhnlich sei, dass bei Corona ein Virus die Sepsis, die im Volksmund auch Blutvergiftung genannt wird, auslöse. Das erfordere auch andere Behandlungsmethoden. (dpa/jw)