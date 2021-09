Corona-Ausbrüche: Nach Massentests: Behörde schließt zwei Hamburger Schulen

Foto:

Veddel –

An der Schule Auf der Veddel sowie an der Schulzweigstelle Billbrookdeich wurden Hunderte Schüler und Lehrer auf Corona getestet. Noch bevor die offiziellen Ergebnisse vorliegen, zeichnet sich eine hohe Zahl von Infizierten ab, wie die Schulbehörde mitteilt. Die Schulen werden geschlossen, der Unterricht findet online statt.

Rund 550 Schülerinnen und Schülern sowie Schulbeschäftige der Schule Auf der Veddel wurden am Mittwoch (18. November) auf das Virus getestet. „Es ist zu erwarten, dass bei einer hohen Zahl von Schülerinnen und Schülern eine Coronainfektion vorliegt“, so Peter Albrecht, Sprecher der Schulbehörde zur MOPO. Kurz darauf stand fest: 65 Tests waren positiv. Damit sind an der Schule Auf der Veddel aktuell 62 Schüler und Schülerinnen sowie 32 der insgesamt 74 Lehrkräfte infiziert.

Corona-Ausbrüche: Behörde schließt zwei Hamburger Schulen



An der sehr kleinen Schulzweigstelle Billbrookdeich (rund 100 Schülerinnen und Schüler) wurde ebenfalls eine Reihentestung durchgeführt. Auch hier ist laut Behördensprecher zu erwarten, dass viele Schülerinnen und Schüler mit Corona infiziert sind.

Beide Schulen werden geschlossen und „bis zur Aufklärung der Lage vorsorglich auf Distanzunterricht umgestellt“, so Behördensprecher Albrecht.

Über die näheren Ursachen der hohen Infektionszahlen ist noch nichts bekannt. Aus der Streuung der Infektionen über fast sämtliche Klassenstufen schließt die Schulbehörde, dass „vermutlich viele Kinder bereits mit einer Infektion in die Schule gekommen sind.“

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe: „Schulen sind sicher“

Schulsenator Ties Rabe (SPD) ist aufgrund von Daten aus dem Schulbetrieb überzeugt, dass Hamburgs Schulen keine Pandemietreiber sind, sondern die Kinder und Jugendlichen sich in der Freizeit infizieren. Schulen seien sichere Orte, solange Maskenpflicht und Lüftungsregeln beachtet werden.

Die Daten wurden allerdings zwischen Sommer- und Herbstferien erhoben, als die Hamburger Infektionszahlen deutlich unter den aktuellen Werten lagen. In den acht Wochen vor den Herbstferien steckten sich Rabe zufolge insgesamt 372 Schülerinnen und Schüler an. Seit den Herbstferien wurden jedoch 1.511 Schüler positiv getestet (Stand 20. November).

Auch die Ida-Ehre-Stadtteilschule wurde nach einem Corona-Ausbruch für zehn Tage geschlossen.