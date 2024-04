Für viele Hamburger ist es ein wichtiger Termin im Jahreskalender: Der Flohmarkt am Turmweg, der jährlich einmal im April und einmal im September mitten in Rotherbaum stattfindet. Doch seit der Pandemie war Schluss mit dem beliebten Second-Hand-Gestöber. Baustellen, Lärm-Vorgaben und ein anderer Veranstalter veränderten das Gesicht des Traditionsmarktes massiv. Jetzt erlebt der Turmwegflohmarkt eine Wiederauferstehung in seiner ursprünglichen Form.