Es ist ein Aus mit Signalwirkung: Seitdem das „Molotow“ die Kündigung erhalten hat, ist der berühmte Musikclub verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Zuhause auf dem Kiez – mal wieder. Der Club muss schon zum dritten Mal umziehen. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, ist es mit dem „Molotow“ am Nobistor ab Juli endgültig vorbei. Der Fall steht beispielhaft für die prekäre Lage der Hamburger Clubszene. Linken-Politiker Norbert Hackbusch ist entsetzt über das Verhalten des Senats.

Wenigstens die Empörung war einhellig. Als „harten Schlag“ bezeichnete Kultursenator Carsten Brosda (SPD) kurz vor Weihnachten die Nachricht über die „Molotow“-Kündigung. Der Interessenverband „Clubkombinat“ sprach von einem „Erdbeben für die Musikstadt Hamburg“, die Linksfraktion davon, dass die Clubkultur „heftig bedroht“ sei.

Hamburg: Clubs und Kulturstätten kämpfen ums Überleben

Die Bedrohung für das „Molotow“ ist ein sogenanntes Boutique-Hotel, das am jetzigen Standort entstehen und von der „Lindner“-Hotelgruppe betrieben werden soll, ein Neubau mit einer auffälligen roten Glasfassade. Dass der Club nicht ewig am Nobistor bleiben kann, war klar. Es handelte sich von Beginn an nur um eine Zwischennutzung. Als 2014 die Esso-Häuser am Spielbudenplatz abgerissen wurden, musste auch das „Molotow“ weichen: Zunächst an die Holstenstraße, dann ans Nobistor. Von dort sollte es zurück an den Spielbudenplatz gehen, wo die „Bayerische Hausbau“ das „Paloma-Viertel“ errichten will.

Doch jeder, der zuletzt auf dem Kiez unterwegs war, weiß: Vom Neubauprojekt fehlt bisher jede Spur, ein Umzug dorthin ist zum Ende der Kündigungsfrist gar nicht möglich. Ein Dilemma. In einer Kleinen Anfrage an den Senat stellte Norbert Hackbusch (Die Linke) die entscheidende Frage: „Wie konnte das geschehen?“

Im Rathaus wurde man von der Kündigung offenbar kalt erwischt. In seiner Antwort auf die Linken-Anfrage räumte der Senat ein: „Die Kündigung des ‚Molotow‘ durch den Vermieter kam in dieser kurzen Frist überraschend.“ Man sei davon ausgegangen, dass die Hotel-Pläne des Eigentümers nicht mit der Club-Nutzung in Konflikt gerieten.

Die Linke sieht ein generelles Problem im Kulturbetrieb

„Der Senat war völlig naiv“, sagt Norbert Hackbusch der MOPO. Die Situation der Clubszene in der Stadt sei ohnehin bereits kritisch, das „Molotow“ jetzt noch das i-Tüpfelchen. Dass die „Bayerische Hausbau“ das 2008 erworbene Gelände am Spielbudenplatz nicht bebaut, und sogar loswerden will, ärgert den Linken-Politiker: „Der Investor tanzt dem Senat auf der Nase herum.“ Eine einmal erteilte Baugenehmigung müsse mit einer engen zeitlichen Frist gekoppelt werden, um sicherzustellen, dass auch tatsächlich gebaut werde.

Norbert Hackbusch, kulturpolitischer Sprecher der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft Linke Norbert Hackbusch, kulturpolitischer Sprecher der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft

Für Hackbusch geht das Thema über den Kiez und das „Molotow“ hinaus: „Wir haben insgesamt ein Problem im kulturellen Bereich: Ob an der Sternbrücke, der Reeperbahn, in Rothenburgsort oder Wilhelmsburg, überall wird das Angebot kleiner.“

„Molotow“-Betreiber: „Es gibt keine Alternative zum Kiez“

Tatsächlich haben in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Clubs dichtgemacht, zum Beispiel das „Moloch“ und die „Anderswelt“ im Oberhafenquartier, das „Turtur“ im Reiherstiegviertel oder zuletzt das „PAL“ an den Messehallen. Immerhin: Für die bedrohten Sternbrücken-Clubs „Fundbureau“ und „Beat Boutique“ gibt es bei den Deichtorhallen einen Ersatzstandort, für das „Wagenbau“ und ​​​​​​​die „Astra-Stube“ noch nicht.

Eine Option auch für das „Molotow“? Eher nicht. Dessen Betreiber Andi Schmidt hatte der MOPO nämlich Anfang Januar erklärt: „Ein anderer Stadtteil wäre für uns keine Option. Es gibt keine Alternative zum Kiez.“