Es ist eine altbekannte Masche: Betrüger geben sich bei alten Menschen als Polizeibeamte aus, um sie um ihre Ersparnisse zu bringen. Eine Rentnerin, die den Trick durchschaute, lockte zwei Betrüger in eine Falle. Jetzt müssen sie sich vor Gericht verantworten.

Den beiden 24 und 44 Jahre alten Männern wird gemeinschaftlicher versuchter Betrug zur Last gelegt. Sie sollen versucht haben, eine 77-Jährige um 30.000 Euro zu bringen. Dafür riefen unbekannte Hinterleute zunächst am 24. November 2020 bei der alten Frau an und erzählten ihr, rumänische Einbrecher hätten ihre Kontodaten ausgespäht. Sie forderten sie auf, 30.000 Euro abzuheben und das Geld an vermeintliche Polizeibeamte zu übergeben.

Von Rentnerin in Falle gelockt: Falsche Polizisten vor Gericht

Die Rentnerin ging laut Anklage zum Schein auf die Anrufer ein, besorgte sich das Bargeld und informierte die Polizei. Als einer der beiden Männer bei der Seniorin auftauchte und sich wahrheitswidrig als Polizeibeamter ausgab und das zwischenzeitlich von der Polizei präparierte Bargeld in Empfang nehmen wollte, klickten die Handschellen.

Am Dienstag wird ihm und seinem Komplizen unter anderem wegen gewerbsmäßigen Betrugs der Prozess vor dem Hamburger Amtsgericht gemacht. (jek)