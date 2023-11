Erst im Sommer war der Citytunnel unter der Hamburger Innenstadt für die S-Bahnen wochenlang gesperrt, jetzt geht es schon wieder los – zumindest teilweise: Ab Montag fahren für vier Wochen zwischen Hauptbahnhof und Landungsbrücken keine S-Bahnen. Die MOPO erklärt, woran das liegt und was Pendler nun beachten müssen.

Erst im Sommer war der Citytunnel unter der Hamburger Innenstadt für die S-Bahnen wochenlang gesperrt, jetzt geht es schon wieder los – zumindest teilweise: Ab Montag fahren für vier Wochen zwischen Hauptbahnhof und Landungsbrücken keine S-Bahnen. Die MOPO erklärt, woran das liegt und was Pendler nun beachten müssen.

Vom 6. November bis zum 3. Dezember fahren keine S-Bahnen zwischen Landungsbrücken und Hauptbahnhof, teilte S-Bahn Hamburg mit. Damit werden auch die Stationen Stadthausbrücke und Jungfernstieg nicht bedient. S-Bahnen können dann nur über die Verbindungsbahn über Dammtor nach Altona durchfahren.

Hamburg: S2 fährt als Pendelzug von Altona

Im Rahmen der Sperrung können die S1 und die S3 ausschließlich über die Verbindungsbahn (Hauptbahnhof – Dammtor – Altona) fahren. Die S2 fährt in der Zeit nur als Pendelzug von Altona über Königstraße und Reeperbahn bis Landungsbrücken. Die S11 fährt nur zwischen Berliner Tor und Poppenbüttel, die S31 nur zwischen Hauptbahnhof und Harburg Rathaus/Neugraben. Die S21 zwischen Elbgaustraße und Aumühle soll dafür auch nachts durchfahren.

Ganz abgeschnitten sind Pendler von Hamburgs City aber nicht, denn immerhin fahren die U-Bahnen: Die Stationen Jungfernstieg und Landungsbrücken können auch mit der U-Bahn erreicht werden. Die U1 Richtung Norderstedt Mitte soll ihre Fahrt vom Hauptbahnhof zum Jungfernstieg ab Montag wieder aufnehmen. Die U3 bedient die Stationen Rathaus, Rödingsmarkt und Landungsbrücken. Einen Ersatzverkehr mit Bussen gibt es deshalb nicht.

S-Bahn Hamburg: Verzögerung wegen entgleistem Baufahrzeug

Einige Hamburger mögen sich über das Déjà-vu wundern, schließlich war der Citytunnel schon im Sommer wochenlang für Gleiserneuerungen und Reparaturen gesperrt – damals sogar komplett bis Altona. Auch von Ende August bis Anfang September hatte sich der Fahrplan deshalb noch nicht normalisiert. Die Gleise wurden zwar erneuert, aber die Arbeiten sind noch nicht fertig. Ein Baufahrzeug war damals entgleist, erklärte der S-Bahn-Hamburg-Sprecher der MOPO. Das sorgte für ordentlich Verzögerung. Mit der jetzigen Sperrung sollen die Arbeiten nun aber abgeschlossen werden.

Die Tunnelarbeiten sind besonders herausfordernd, so die S-Bahn Hamburg. Für die Luftzufuhr für die Bauarbeiten müssen Lüfter installiert werden, allein Auf- und Abbau dauerten schon neun Tage.

Die Bauarbeiten waren im Sommer extra in die Ferien gelegt worden, weil die Bahnen dann nicht so voll sind. Wegen der Arbeiten jetzt in der Herbstzeit, mit dem unsteten Wetter, müssen sich die Hamburger wohl erstmal auf vollere Bahnen einstellen. Im Dezember startet dann das neue Liniennetz der S-Bahn.