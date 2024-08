Gefühlt ist gerade fast jeder im Urlaub. Für alle, die trotz Ferien zuhause geblieben sind: Auch in Hamburg kann man gut verreisen, zumindest in Gedanken. Wer an Fernweh leidet, erkundet an einem Tag gleich verschiedene Kontinente und geht mit ein bisschen Fantasie auf Weltreise. Zum Glück ist das in Hamburg gar nicht mal so schwer.