Charles und Camilla nächste Woche in Hamburg: So läuft ihr Besuch ab

Frühling, Königs, Glamour! Noch bevor Charles III. am 6. Mai offiziell zum König gekrönt wird, reisen er und Gattin Camilla von der Themse an die Elbe – und statten Hamburg am 31. März einen Besuch ab. Wie sieht das Programm des royalen Tages aus – und wo ist für Hamburger die Chance am größten, einen Blick auf die Blaublüter zu erhaschen?

Als bekannt wurde, dass der Monarch und seine „Queen Consort“ auf Staatsbesuch nach Berlin und Hamburg kommen, war die Freude groß. „Der Besuch von König Charles III. und Königin-Gemahlin Camilla ist eine große Ehre für die Freie und Hansestadt Hamburg. Er stärkt die guten Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Hansestadt, die als „britischste Stadt auf dem Kontinent“ gilt“, jubelte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Aber: Entspannung vor dem großen Krönungstrubel wird es für Charles und Camilla an ihren drei Tagen in Deutschland wohl nicht geben – das Programm sieht straff aus. Bevor das Paar samt Delegation zur eintägigen Stippvisite in Hamburg aufschlägt, landet der königliche Flieger am kommenden Mittwoch zunächst in Berlin. In der Hauptstadt unter anderem auf dem Programm: eine Rede des Königs im Bundestag, ein Treffen mit Ukraine-Flüchtlingen und ein Staatsbankett auf Schloss Bellevue. Gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender werden die Royals dann am Freitag mit dem Zug nach Hamburg fahren und gegen Mittag am Bahnhof Dammtor von Peter Tschentscher begrüßt.

Charles und Camilla: Eintrag ins Goldene Buch in Hamburg

Im Anschluss besuchen die beiden das Mahnmal St. Nikolai. Hier werden Charles und Bundespräsident Steinmeier bei einer kurzen Gedenkzeremonie Kränze niederlegen. St. Nikolai war bei der Bombardierung der Stadt durch die Alliierten im Juli 1943 weitgehend zerstört worden. Weiter geht‘s mit einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt im Rathaus. Man geht davon aus, dass hier die beste Möglichkeit für die Hamburger sein wird, einen Blick auf Königs zu erhaschen. Im Hafen soll sich der auch als „Öko-König“ bekannte Charles später über eines seiner Lieblingsthemen informieren: klimafreundliche Technologien. Unter anderem soll es um den Einsatz von Landstrom für Kreuzfahrtschiffe gehen – ein Projekt, bei dem Hamburg europaweit Vorreiter ist.

Charles und Diana 1987 vor dem Alsterhaus. picture alliance Charles und Diana 1987 vor dem Alsterhaus

Auch die Produktion von Wasserstoff auf dem Gelände des stillgelegten Kohlekraftwerks Moorburg soll Thema sein. Highlight und gleichzeitiger Deutschlandbesuch-Abschluss am Abend: ein feierlicher Empfang mit Gästen, unter anderem aus der britischen Community Hamburgs. Als Location wird hier von der Fischauktionshalle gemunkelt. Hier darf sich das Königspaar aber nicht verquatschen – noch am selben Abend geht der Flieger zurück nach London.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Kurz nach neuer Biographie: Charles schmeißt Harry und Meghan raus

Mit seinem insgesamt dritten Besuch in der Stadt macht Charles alles richtig, denn die Royals und Hamburg haben sich immer gut verstanden, Hunderte Bürger den Blaublütern stets begeistert vom Straßenrand zugejubelt. Zuletzt kamen 2017 Sohn William und Ehefrau Kate. Charles dürfte vor allem seine erste Stippvisite 1987, damals mit Ehefrau Diana, besonders in Erinnerung geblieben sein.

Damals eröffnete das Thronfolgerpaar die „Britische Woche“ im Alsterhaus und wurde von strahlenden Verkäuferinnen mit Briten-Halstüchern empfangen. Jedoch waren längst nicht alle im Royal-Rausch: Linke Aktivisten aus der Hafenstraße hissten Banner für die Irisch-Republikanische Armee (IRA) und feuerten Leuchtkugeln auf Polizisten. Die britische Presse wertete die Aktion später als Angriff auf das Kronprinzenpaar und attestierte den deutschen Behörden ein Sicherheitsproblem. Hoffentlich gibt es dieses Mal schönere Schlagzeilen in der Heimat.