Die Anwohner in Hamburgs Westen sind sauer: Seit Jahren sorgen gleich drei Baustellen für Lärm, Abgase und Stress. Autofahrer, die in die Stadien am Volkspark wollen oder die Arbeiten am A7-Deckel umgehen, nutzen besonders eine bestimmte Hauptverkehrsstraße als Abkürzung. In einer öffentlichen Anhörung stellten sich im Altonaer Rathaus die Verantwortlichen in dieser Woche den Fragen der Anwohner.

Etwa 50 Bürger sind im Kollegiensaal versammelt, noch einmal so viele schauen sich den Livestream im Internet an. Es geht um die Lärmbelastung in der Ebertallee, die durch Groß Flottbek und Bahrenfeld verläuft. Der Verkehrsausschuss des Bezirks hat eingeladen. Die Stimmung ist angespannt.

Gleich drei Baustellen sorgen für mehr Verkehr

Vertreterinnen und Vertreter von Politik, Polizei, Verkehrsbehörde, Autobahn GmbH sowie der Wasser- und Energiewerke – sie alle sind anwesend, um den Anwohnern Rede und Antwort zu stehen. Gleich drei Baustellen führen dazu, dass auf der Ebertallee deutlich mehr los ist: die Sanierung der Elbchaussee bis 2024, der Ausbau der Fernwärmeleitungen bis 2025 und der Bau des A7-Deckels bis 2028.

Etwa 50 Anwohner nehmen an der öffentlichen Anhörung des Verkehrsausschusses im Rathaus Altona teil.

Dabei ist es auf der Ebertallee sowieso schon eng. Die Autos versuchen auf der breiten Fahrspur nebeneinander zu fahren, eine sogenannte „unechte Zweistreifigkeit“. Die Radfahrer fühlen sich daneben nicht mehr wohl. „Ich werde mein neunjähriges Kind nicht dort auf der Straße fahren lassen”, sagt Kerstin Niemann (48). „Das ist kein Radweg, das ist eine Katastrophe”, ergänzt eine andere Teilnehmerin. Besonders der Zebrastreifen an der Kreuzung zur Wichmannstraße sei schwer einsehbar.

Ebertallee in Hamburg: Radfahrer haben Angst

Schlimme Unfälle hat es laut der Polizeistatistik bisher kaum gegeben. Die anwesenden Beamten sprechen von einer „völlig unauffälligen Unfalllage.“ Allerdings bestätigen sie auch, dass es auf der Ebertalle manchmal selbst für sie eng wird. „Sobald wir einen Stau auf der Ebertallee haben, kommen wir kaum an unsere Einsatzorte. Die Feuerwehr hat da auch Schwierigkeiten.“

Kerstin Niemann (48), wissenschaftliche Mitarbeiterin: „Ich werde mein neunjähriges Kind nicht dort auf der Straße fahren lassen."

Offensichtlich leiten viele Navigationssysteme Auto- und Lkw-Fahrer über die Ebertallee um, was dort häufig Stau verursacht. Die Anwohner schlagen ein Abfahrverbot für Lkw vor. Das sei aus Sicht der Polizei allerdings allein schon personell nicht zu stemmen. „Ich kann keinem vorschreiben, wo er zu fahren hat“, ergänzt Karina Fischer von der Autobahn GmbH.

Verkehrsbehörde prüft Alternativen

Die letzten Verkehrszählungen von 2019 haben rund 10.000 Autos pro Tag auf der Ebertallee ergeben, sagt Marcel Gessert von der Verkehrsbehörde. Im Sommer sollen Ergebnisse einer aktuellen Zählung vorliegen. Außerdem prüft die Behörde, ob die „unechte Zweistreifigkeit“ zurückgenommen wird. Heißt: Ob und wie es mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger geben kann.

Andere Alternativen – wie etwa eine Tempo-30-Zone – seien rechtlich nicht auf der gesamten Straße möglich. Bodenwellen könne man auf der Hauptstraße auch nicht einrichten. Immerhin weist die Ebertallee laut Messungen der Behörde bisher „keine Grenzwertüberschreitungen bei Luft- und Lärmimmissionen auf“.