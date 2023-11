Chaos am Hamburg Airport: Das müssen Reisende jetzt wissen

Der Hamburger Flughafen ist in der Nacht auf Sonntag wegen einer Geiselnahme gesperrt worden. Ein Bewaffneter hat mit einem Auto mit seiner Tochter (4) an Bord ein Tor zum Flughafen durchbrochen – er gab Schüsse ab und warf Molotowcocktails. Die Terminals wurden geräumt, auch am Sonntagmorgen bleibt der Flugbetrieb eingestellt. Das müssen Reisende jetzt wissen:

Airport-Angaben zufolge wurde der Flugbetrieb am Samstagabend um exakt 20.24 Uhr eingestellt. Betroffen waren demnach sechs Abflüge und 21 Landungen mit rund 3200 Passagieren. Teils mussten Betroffene bis spät in die Nacht hinein in Flugzeugen ausharren. Sie wurden anschließend in nahen Hotels untergebracht. Eine Passagierin: „Ich habe ein Feuer gesehen und erst gedacht, dass das schnell wieder gelöscht wird. Dann habe ich gehört, dass es ein Amoklauf gebe. Das war schon alles sehr gruselig.“

Hamburg Airport gesperrt – die Auswirkungen am Sonntag:

Der Flughafen ist auch am Sonntagmorgen großräumig abgesperrt, die S-Bahn fährt den Airport bis auf Weiteres nicht an. Für Sonntag sind insgesamt 286 Flüge (139 Abflüge und 147 Ankünfte) mit rund 34.500 Passagieren geplant. Bereits 61 Flüge – darunter 34 Abflüge und 27 Ankünfte – wurden gestrichen. Fluggäste und Abholer werden dringend gebeten, nicht zum Airport zu kommen, da der Einsatz weiter andauere. „Es wird den gesamten Tag über zu weiteren Streichungen und Verzögerungen kommen“, so der Airport.

Airport-Sprecherin mit Appell an Reisende

Zurzeit sei unklar, wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann. „Die Folgen werden für alle, die heute in Hamburg abfliegen oder ankommen möchten, spürbar sein. Daher bitten wir die Fluggäste, laufend ihren Flugstatus zu prüfen und sich bei Bedarf an ihre Fluggesellschaft zu wenden“, sagt Janet Niemeyer, Pressesprecherin am Hamburg Airport.

Betroffene können den Flugstatus zum Beispiel auf der Internetseite des Airports überprüfen und ihre Airline oder den Reiseveranstalter kontaktieren.

Die Polizei ist nach wie vor mit einem Großaufgebot vor Ort. „Der Einsatz dauert an“, schrieben die Beamten im Online-Dienst X (vormals Twitter). Die Verhandlungsgruppe der Polizei habe Kontakt zum Geiselnehmer, die Lage sei „weiterhin statisch“. (mp)