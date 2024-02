Chance für Abiturienten: Gratis Wohnen und Gutes tun

Bald ist es wieder soweit: Ab April beginnen für den aktuellen Abiturjahrgang die Abschlussprüfungen. Mit dem Ende der Schulzeit stellen sich viele der Jugendlichen die Frage: „Was kommt als nächstes?“. Der Verein „Tausche Bildung für Wohnen“ stellt eine Möglichkeit vor.

In dem Projekt können die Jugendlichen kostenlos in einer Wohnung mit Gleichaltrigen ohne Eltern wohnen und bekommen dabei sogar noch etwas Geld. Die Projektteilnehmer arbeiten als Lernpaten für sozial benachteiligte Kinder und haben so die Möglichkeit, direkt nach ihrem Schulabschluss Gutes zu tun.

Das Projekt mit Standort in Steilshoop ist Teil eines Social-Franchise-Projekts mit weiteren Standorten in Nordrhein-Westfalen. Nachdem es im letzten Jahr zum ersten Mal in Hamburg stattfand, geht es nun in die zweite Runde.

Die erste Bewerbungsphase endet bereits am 15. Februar, doch keine Sorge, die nächste beginnt bereits im Mai. Für Unentschlossene gibt es die Möglichkeit einer Last-Minute-Bewerbung im August. (vc)