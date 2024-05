„The Champions Burger“ hat es sich zum Ziel gemacht, den besten Burger Deutschlands zu küren und ist dafür nun in Hamburg. Das Foodtruck-event reist für 95 Tage in acht verschiedene Städte Deutschlands und lässt seine Teilnehmer ihre besten Kreationen präsentieren. Von „normalen“ Smash-Burgern über Burgerbrötchen aus japanischem Toast bis hin zu teurem Wagyu-Fleisch und süsser Curry-soße lässt sich bis zum 2. Juni an der Horner Rennbahn alles finden. Für 14.49 Euro kann jeder Burger probiert werden. Wir haben die abgefahrensten Kreationen getestet und mal gefragt, wer eigentlich so hinter den Ideen steckt.

Hier geht es derzeit nicht um Galopper, sondern um Geschmack. Das Foodtruck-Spektakel „The Champions Burger“ gastiert auf der Horner Rennbahn – ein Paradies für alle, die Fleisch im Brötchen lieben. Von Knödel-Burgern über Brötchen aus japanischem Toast bis hin zu teurem Wagyu-Fleisch – wer auf ungewöhnliche Kreationen steht, wird hier fündig. Die MOPO hat getestet, wie gut das schmeckt. Einen kleinen Haken gibt es jedoch auch.

In diesem Burger steckt ein Knödel

Patrick Schreiner hält seinen „Roundie Burger“ Florian Quandt Patrick Schreiner hält seinen „Roundie Burger“

Schon mal einen Knödel im Burger gehabt? Der „Roundie Burger“ besteht aus einem Bun aus Kartoffelbrotteig, Rotkohl-Chutney, Schweizer Käse, einem Burger-Patty und dem plattgedrückten, frittierten Knödel. Er gibt dem Burger seinen Namen. Auf den ersten Bissen schmeckt er ganz normal, doch dann erinnert die Kombination aus Rotkohl und Knödel plötzlich an Weihnachten. Oder an einen Sonntagsbraten to go. Und der Burger sättigt genau so.

Eigentlich ist „Burgis Knödelliebe“ nicht im Hauptjob im Burger-Business tätig, das Unternehmen aus der Oberpfalz stellt bayerische Knödel her. Zusammen mit dem langjährigen Koch Giuseppe Messina wurde der ungewöhnliche Happen kreiert, denn die Frage war: „Wie kann man Knödel mit Streetfood verbinden?“. Und so landete der Kartoffelkloß zwischen zwei Brötchenhälften.

In diesem Burger trifft sich die Welt

Cumahan Fistikci hält den Sucuk-Burger in die Kamera Florian Quandt Cumahan Fistikci hält den Sucuk-Burger in die Kamera

Doppelte Portion kross gebratenes deutsches Fleisch, griechischer Feta, selbstgemachter Honig, irischer Käse und Sucuk-Wurst. Auf die Idee von diesem „internationalen Treffen in einem Burger“ kam Mehmet Fistikci nach einem Spanien-Aufenthalt, wie sein Bruder Cumahan erklärt. Die Brüder aus der Nähe von Stuttgart wollten einen Burger, der international gut ankommt. Sie probierten ein wenig herum, nach drei bis vier Versuchen war er ihrer Meinung nach perfekt.

„Jeder Burger, der hier über die Theke kommt, ist mit viel Liebe gemacht“, sagt Cumahan. Und das merkt man auch. Das weiche Brötchen und das Fleisch zergehen förmlich im Mund, der Feta und der geschmolzene Käse sorgen für das gewisse Etwas und auch die Sucuk ist deutlich zu schmecken. Zu den Zutaten aus aller Welt gibt’s eine süßliche Currysoße und Mayo. Der Sucuk-Burger schmeckt trotz der Wurst wie ein klassischer Burger, allerdings mit ungewöhnlichen Geschmacksnuancen.

Burger mit edlem Wagyu-Fleisch

Stefanie Hecht mit ihrem Wagyu-Burger. Florian Quandt Stefanie Hecht mit ihrem Wagyu-Burger.

Wagyu-Fleisch ist bekannt für seine feine Marmorierung und seinen hohen Preis. Bis zu 250 Euro kann man pro Kilo bezahlen. Doch es gibt an dem edlen japanischen Rind auch auch weniger teure Stücke und diese werden bei „Wagyu Bodensee“ zu Streetfood verarbeitet. Stefanie Hecht ist in dem Familienbetrieb dafür verantwortlich. Sie erklärt das Konzept so: „Steaks will jeder, und dann hat man da die Reste. Da dachten wir uns eben, da machen wir Streetfood daraus. Und das hat funktioniert.“

Das könnte Sie auch interessieren: Vegan-Kolumne: Tofu ist wie Tempolimit – wenn Essen für Zoff sorgt

Um nicht vom teuren Fleisch abzulenken, kommt der Burger ohne viel Prunk daher. Ein Brioche-Brötchen, etwas Käse für das Mundgefühl, etwas Rotkohl und natürlich das am Feuer gebratene, saftige Fleisch. Dazu noch eine selbstgemachte Barbecue-Soße – fertig ist der Wagyu-Burger. Das Fleisch ist ein wenig nussig im Geschmack und der knackige Rotkohl bietet einen hervorragenden Kontrast.

Appetit bekommen? Die 15 Foodtrucks von „The Champions Burger“ gastieren noch bis zum 2. Juni auf der Horner Rennbahn (Rennbahnstraße 96). Geöffnet ist freitags bis sonntags jeweils von 12 bis 22 Uhr und montags bis donnerstags von 16 bis 22 Uhr. Kleiner Haken: Ein Schnäppchen sind die Burger nicht, pro Stück zahlt man 14,49 Euro. Nach dem Essen kann jedes Fleischbrötchen bewertet werden. Am Ende wird dann der leckerste Burger gekürt.