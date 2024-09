Werden in Hamburg Grünflächen zum „Micro-Camping“ zweckentfremdet? Eigentlich bedeutet der Freizeittrend, dass man auf privaten Flächen campt, mit Zustimmung der Eigentümer. In Altona aber sollen bestimmte Areale von Campern zum Übernachten und Kochen genutzt werden, zum Unwillen der Anwohner. Die CDU-Angeordnete Anke Frieling wollte nun vom Senat wissen, was der gegen die Zweckentfremdung der öffentlichen Gebüsche zu tun gedenkt.