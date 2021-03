CBD-Boom: Hamburger Millionär: Frank Otto und sein Cannabis-Deal

Das Geschäft mit dem Cannabis läuft für den Hamburger Multimillionär Frank Otto offenbar wie am Schnürchen. Der Versandhaus-Erbe ist der größte Investor in das nach eigenen Angaben auf dem deutschen CBD-Markt führende Unternehmen „Cannacare Health GmbH“. Jetzt hat er Anteile verkauft – und will mit einem Partner den europäischen aufrollen.

CBD, das eine beruhigende und entspannende Wirkung haben soll und aus Marihuana-Pflanzen gewonnen wird, erlebt seit Jahren einen auch von vielen promis befeuerten, weltweiten Boom. Die „Cannacare Health GmbH“, an der Otto maßgeblich beteiligt ist, hat im Jahr 2020 immerhin drei Millionen Euro Umsatz mit dem angeblichen Wundermittel gemacht. Schon seit einem Jahr gibt es das Hanföl unter der Marke Canobo z.B. in den 2200 Filialen der Drogerie Rossmann zu kaufen.



Frank Otto will mit Cannabis-Produkt an die Spitze



Jetzt verkauft Otto seine Anteile an ein international operierendes Hanf-Unternehmen aus Australien. Ziel: Den europäischen Markt aufrollen. Otto: „Wir wollen als Teil der 'Elixinol Global-Gruppe' unsere Erfolgsgeschichte weiterschreiben und weiter profitabel wachsen.“ Er selbst bleibt weiter als eine Art Berater an Bord. (es)