Pfeifen, schnalzen, dumme Sprüche: Was meine Freundinnen und ich früher vom Kiez und aus den Clubs kannten, begegnet uns jetzt mehr und mehr im Alltag. Sogenanntes „Catcalling“, also sexuelle Belästigung ohne direkte Berührung. Was ist nur los mit den Männern?

Freitag, 13 Uhr, Mittagspause, ich will eine Runde mit dem Hund drehen. Ich trage Jeans, Shirt und Turnschuhe, gehe in Richtung Wiese. Es dauert keine zehn Minuten, da fange ich mir den ersten Kommentar ein: „Dich würde ich gerne mal knallen!“ Eine Gruppe feixender Mittdreißiger sitzt auf einer Bank und gafft mich an. Ich spüre die Schamesröte in mein Gesicht steigen, schaue auf den Boden, beschleunige meinen Schritt.

44 Prozent aller Frauen erleben Sexismus im Alltag

Tausend Fragen sind in meinem Kopf: Warum schäme ich mich jetzt? Hätte ich einen belebteren Weg wählen sollen? Hätte ich nicht so eine enge Jeans anziehen sollen? Eine Freundin, der ich davon erzähle, ist sich sicher: Darum geht es gar nicht. „Die hätten dich so oder so angequatscht. Es geht dabei um Macht. Und um fehlenden Respekt vor Frauen.“

Wir sind uns einig, dass das Phänomen häufiger geworden ist und die Sprüche dreister sind als früher. Wer jetzt einwendet, dass Frauen auch vor 20 oder 50 Jahren belästigt wurden, möge bitte folgendes bedenken: Es geht hier nicht um dumme Sprüche beim Kiez-Ausflug. Sondern wenn ich morgens im Schlabberlook zum Bäcker gehe, meine Einkäufe nach Hause trage oder einfach nur mit dem Hund ums Eck laufe.

Und die Typen sind auch keine pickeligen Teenager mit Hormonüberschuss, sondern oft zwischen 30 und 40 und meistens in der Gruppe unterwegs. Besonders oft kommen die Pfiffe und Kommentare auch aus fahrenden Autos – und das nicht nur aus dem Klischee-Breitreifen-AMG. Einmal rief mir ein Sanitäter „Hey, Hübsche!“ aus dem Rettungswagen nach.

Laut einer repräsentativen Pilotstudie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von 2022, für die mehr als 2100 Menschen ab 16 Jahren befragt wurden, erleben 44 Prozent aller Frauen in Deutschland Sexismus im Alltag, 14 Prozent sogar mehrmals im Monat. „Catcalling“ ist keine Straftat. Aber es hinterlässt Spuren.

Hamburg: Minutenlang von einem pfeifenden Typen verfolgt

Wenn mein Freund dabei ist, passiert so etwas nie. Und oft ist „ich habe einen Freund“ die einzige Ausrede, die Männer gelten lassen, wenn sie fast schon aggressiv nach meiner Nummer verlangen. Weil die Ehre eines anderen Mannes im Zweifel mehr wert ist als mein eigener Wille. „Hey, schöne Lady“, meinte einer neulich, als ich von der Bahn nach Hause lief. Und als ich nicht antwortete: „Du kannst doch wenigstens mal hallo sagen!“

Will ich aber nicht. Und ich werde mich auch nicht für solche Sprüche bedanken, denn „Catcalling“ ist kein Kompliment. Ich will keine Angst haben, dass etwas Schlimmeres passiert, wenn ich im Dunkeln unterwegs bin.

Eine andere Freundin wurde vor Kurzem minutenlang von so einem pfeifenden Typen verfolgt. In solchen Momenten kannst du deinen Puls hören. Dabei tun wir alle schon so viel: Wir haben Pfefferspray dabei, vermeiden es, im Dunkeln allein unterwegs zu sein. Wir tun so, als würden wir telefonieren, wechseln immer wieder die Straßenseite, wenn wir uns verfolgt fühlen, setzen uns im Bus direkt zum Fahrer, verzichten auf tiefe Ausschnitte. Wenn ich doch mal abends alleine raus muss, versuche ich mich an Pärchen zu halten, bei denen eine Frau dabei ist. Da wird der Mann schon nichts tun, denke ich.

Nicht auf Spruch eingegangen: „Er warf eine Glasflasche“

Die Sorgen sind begründet. „Bei mir wurde es einmal richtig gefährlich: Als ich nicht auf einen Spruch eingegangen bin, hat er eine Glasflasche nach meinem Kopf geworfen“, erzählt eine Freundin. „Als ich das zur Anzeige gebracht habe, hat der Polizist mir einen sogenannten Lebensrat gegeben, nachdem ich nicht gefragt habe: Ich solle das Kinn immer parallel zum Boden halten. So sähe ich weniger ängstlich aus.“

Ich habe auch von – männlichen – Freunden gehört, dass ich es doch als Kompliment nehmen soll, wenn mich Typen ansprechen. Aber ich habe nie um ein „Kompliment“ gebeten, das mich sexualisiert, mich anhand meines Körpers definiert und so zum Objekt macht. Es gibt einen Unterschied zwischen: „Hey, du siehst sympathisch aus, wollen wir mal einen Kaffee zusammen trinken?“ und Hinterherpfeifen und -schnalzen.

Wir verzichten auf so viel in unserem Alltag, um der Gefahr zu entgehen. Wie wäre es, wenn auch die andere Seite auf etwas verzichten würde? Nämlich auf dämliche Sprüche und „Komplimente“, nach denen keiner gefragt hat. Das würde unser Leben deutlich einfacher machen.