Caspar David Friedrich beschert der Hamburger Kunsthalle einen Wahnsinns-Rekord

So viel Zustrom hatte die Hamburger Kunsthalle noch nie. Die Nachfrage war so hoch, dass es schon Wochen vor Ende der Caspar-David-Friedrich-Schau keine Tickets mehr gab. Ein Rekord!

Die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle ist mit einem Rekord zu Ende gegangen. „Mit 335.000 Besucherinnen und Besuchern erreicht die große Jubiläumsausstellung die höchste jemals erzielte Besucherinnen- und Besucheranzahl in der Geschichte der Hamburger Kunsthalle“, teilte die Einrichtung am Dienstag mit.

Hamburger Kunsthalle: Seit Wochen gab es keine Tickets für Caspar David Friedrich mehr

Die Schau war am Ostermontag wie geplant letztmalig geöffnet gewesen, schon einen Monat zuvor hatte es keine Tickets mehr gegeben. Die Werke des in Greifswald geborenen Malers waren an 95 regulären Besuchstagen gezeigt worden. Damit sind pro Tag durchschnittlich etwa 3500 Menschen in die Kunsthalle geströmt, wie es weiter hieß.

Die Ausstellung mit ihren mehr als 60 Gemälden und rund 100 Zeichnungen des Malers war Mitte Dezember 2023 von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet worden. In der Jubiläumsausstellung zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich (1774–1840) wurden Werke des bedeutendsten Künstlers der deutschen Romantik präsentiert. Wer sie nicht besuchen konnte, kann auch weiterhin den digitalen 360-Grad-Rundgang der Kunsthalle im Internet aufrufen und so den Rundgang virtuell erleben. (dpa)