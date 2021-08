Carl-Wilhelm Edding: Firmengründer mit 90 Jahren in Hamburg gestorben

Ahrensburg –

Der Hamburger Carl-Wilhelm Edding ist tot. In einer Pressemitteilung teilte das Unternehmen mit, dass der Mitgründer des Schreibwarenherstellers Edding am 27. April in Hamburg im Alter von 90 Jahren gestorben sei.

„Lieber Kuli, wir danken Dir für all das, was Du uns hinterlassen hast und werden Deinen Namen, vor allem aber Deine Werte mit Stolz und großem Verantwortungsbewusstsein weiter pflegen“, hieß es in dem Nachruf des Unternehmens.

Seit 1960 tätig

Im Jahr 1960 hatte Edding das gleichnamige Unternehmen zusammen mit Volker D. Ledermann in Hamburg-Barmbek gegründet. 1986 war er aus der Firma ausgeschieden, doch wie das Unternehmen in seiner Pressemitteilung erklärt, prägte er bis heute „den wirtschaftlichen Erfolg und die Unternehmenskultur von Edding“.

Die Firma Edding, deren Sitz in Ahrensburg ist, ist vor allem für Filzstifte und Permanentmarker bekannt. Das Unternehmen ist in über 100 Ländern tätig.

Der passionierte Skipper gründete aber auch die Stiftung :do, die sich gegen Rassismus und für die Rechte von Migrant*innen einsetzt. Die Führung haben heute seine Töchter Miriam und Gesine Edding. (am/dpa)