Darum würde Caren Miosga die „Tagesthemen“ aus Hamburg abziehen

Kurz vor ihrer letzten Moderation am Donnerstag hat die ARD-Moderatorin erklärt, wohin sie das Nachrichtenstudio am liebsten beamen würde – und warum.

„Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga würde das Nachrichten-Studio gerne von Hamburg nach Berlin beamen. Auf die Frage, was sie sofort an der ARD-Sendung ändern würde, wenn sie einen Wunsch frei hätte, sagte die 54-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur: „Ich würde uns gerne nach Berlin beamen, damit wir mehr Politikerinnen und Politiker im Studio hätten.“

Miosga freut sich auf Job als Nachfolgerin von Anne Will

Die Moderatorin, die an diesem Donnerstag (5. Oktober) nach 16 Jahren ihre letzten „Tagesthemen“ im Ersten moderiert, ergänzte: „Aus unserem Studio in Hamburg heraus sind wir mit den Interviewpartnern meist über eine Leitung und folglich über eine größere Distanz verbunden. Wenn Sie Menschen in die Augen sehen können, entstehen auch andere Gespräche.“

Die 54-Jährige wird im nächsten Jahr im Ersten die Nachfolgerin von Sonntags-Polittalkerin Anne Will. Miosga sagte, am meisten freue sie sich auf dies: „Die Leute sitzen leibhaftig vor mir und ich habe auch mehr Zeit nachzufragen.“ (dpa)