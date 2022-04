Hamburgs Cruiser-Szene trifft sich – Polizei spricht von ausgelassener Partystimmung

„Car Freitag“: Jährlich startet die Tuning- und Poser-Szene am Karfreitag in die Saison. In Hamburg haben sich in der Nacht zu Sonnabend Hunderte Autoliebhaber auf einem Parkplatz im Stadtteil Wilhelmsburg und an einer Tankstelle in Allermöhe getroffen.

Seit etwa 13 bis 14 Uhr herrschte „ausgelassene Partystimmung“, sagte ein Sprecher der Polizei zur MOPO. Das Treffen fand auf einem Privatgelände in der Nippoldstraße statt und wurde von der Polizei begleitet. Später dann fand eine weitere Ansammlung auf dem Gelände einer Tankstelle am Wilhelm-Ivan-Ring statt.

Car Freitag: Hamburgs großes Cruiser-Treffen

Hier waren zu Spitzenzeiten rund 500 aufgemotzte Autos aufgefahren. Bestaunt und bejubelt von mehr als 1000 Zuschauern. Im Umfeld dieser Treffen gab es laut Polizei trotz aufgebauter Blitzer keine besonderen Auffälligkeiten.

Vor Ort selbst überprüften Beamte acht Fahrzeuge. Fünf von ihnen wurden sichergestellt. Durch Umbauten und Tunings, die nicht im Fahrzeugschein eingetragen wurden, war die Betriebserlaubnis erloschen.

Das könnte Sie auch interessieren: SOKO Autoposer stellt Schummel-Protz-Benz sicher

Bei weiteren sechs Fahrern wurden Ordnungswidrigkeiten geahndet. Die Männer am Lenkrad der aufgemotzten Autos hatten die Motoren unnötig aufheulen lassen und damit gegen die Lärmverordnung verstoßen. (abu/rüga)