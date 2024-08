Eins ist klar: Die Situation ist unklar. Razzien in einem Blumenladen und bei einem Hanfsamen-Großhändler im Schanzenviertel vergangene Woche lösen Diskussionen aus und werfen zahlreiche Fragen auf. Was ist denn zum Thema Kiffen oder dem Verkauf von Samen und Pflanzen nun legal oder nicht? Dabei ist seit April die Rechtslage umfänglich im geltenden Cannabisgesetz geregelt. Verständlich ist es dennoch für viele nicht. Die MOPO war unterwegs in der Sternschanze und erlebte vor allem zweierlei: Unsicherheit und Unwissenheit. Doch diese schützt bekanntlich vor Strafe nicht …