Du hast geholfen, einen Nutzer von Kinderpornografie vor Gericht zu bringen, was hat dich hellhörig gemacht? Der User war zwei Jahre bei mir. Zuerst wollte er nur Bademode an mir sehen, irgendwann zeigte er mir Bikinis, die er selbst gekauft hatte, das war alles okay. Noch später zeigte er mir Kinderbademode, ganz kleine Größen, die habe er von seiner Stieftochter. Ich habe dann immer weiter gefragt.

Sie ist eines der erfolgreichsten Cam Girls in der deutschen Erotikbranche: „Hanna Secret“ verdient vor der Kamera Geld wie Heu. Jetzt hat das „Dorfkind“ aus der Nähe von Elmshorn zusammen mit der Journalistin Nicola Fischer ein Buch über ihr Leben geschrieben. Die MOPO sprach mit Hanna, die ihren wahren Namen und ihr richtiges Alter nicht verraten will („Hanna ist 26“) über ihre beruflichen Anfänge als Krankenschwester in der Psychiatrie, über einen User, den sie vor Gericht gebracht hat und darüber, was sie mit Fußballern gemeinsam hat.

Die Kinderfotos in deinem Buch sehen ja sehr idyllisch aus, so nach Ponyhof-Kindheit. War das so?

Naja, meine Mutter war alleinerziehend mit fünf Kindern. Unser Vater hat uns früh verlassen und vieles konnten wir uns nicht leisten. In den Urlaub geflogen bin ich das erste Mal, als ich in der Ausbildung mein eigenes Geld verdiente. Und um Reiten zu können, habe ich halt im Stall mitgeholfen. Wenn wir was haben wollten, mussten wir etwas dafür tun. Ich finde das gut.

Hanna als Zweijährige. Sie wuchs mit vier Geschwistern auf privat / Hanna Secret Hanna als Zweijährige. Sie wuchs mit vier Geschwistern auf

Und jetzt? Ist deine Familie stolz auf dich?

Meine Mutter wird 65, die war erstmal nicht so begeistert, dass ich meinen guten Job aufgegeben habe. Ich habe doch so ein gutes Staatsexamen gemacht, ich bin so ein kluges Mädchen, warum ich das alles hinwerfe. Aber ich habe gesagt: „Mama, ich möchte das aber, das macht mir Spaß.“ Ausschlaggebend war aber der frühe Tod meines Bruders, der an Krebs gestorben ist. Ich war 19 und es war meine erste Sterbebegleitung. Mir wurde klar, dass ich mich der gesellschaftlichen Norm nicht mehr beugen will, weil das Leben so schnell vorbei sei kann. Das war der Anfang meiner Karriere als Cam Girl. Jetzt ist meine Mutter stolz auf mich, und dass es jetzt ein Buch über mich gibt, findet sie toll.

Was verdienst du so? Geld wie Heu?

Ungefähr so viel wie ein Pilot. Ich bin wie Dieter Bohlen: Alle Kohle leg ich auf die hohe Kante, ich investiere in ETFs und Immobilien. Gerade baue ich ein Doppelhaus, eine Hälfte zum Vermieten, eine zum Wohnen.

Angefangen hast du aber als Krankenschwester.

Ja, ich habe mein Staatsexamen gemacht, fünf Jahre als Krankenschwester gearbeitet und bin später in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gewechselt. Bis 2015 habe ich in der Krankenpflege gearbeitet und eine Zeitlang ein Doppelleben geführt, morgens Krankenschwester, abends Pornostar. Ich hatte ständig Schiss, jemand könnte dahinter kommen.

Hanna mit 14 als „Ponymädchen“ privat / Hanna Secret Hanna mit 14 als „Ponymädchen“

Und? Ist jemand dahinter gekommen?

Ich komme ja aus einem kleinen Dorf bei Elmshorn, da geht das durch den Fußballverein und durch die Freiwillige Feuerwehr, da ist das Stadtgespräch und dadurch hat auch ein Kollege im Krankenhaus das mitbekommen. Der schickte mir dann Fotos von seinem Schwanz, aber gegenüber dem Krankenhaus hat er dicht gehalten. Nach sechs Monaten habe ich dann auch aufgehört und mich auf den Job vor der WebCam konzentriert.

Konntest du dabei von deiner Ausbildung profitieren?

In der Pflege lernt man mehr über Menschen als in jedem anderen Beruf, glaube ich, weil man so dicht bei ihnen ist. Das ist bei meinem Job vor der Kamera auch so. Ich höre viele Sorgen, Männer haben Liebeskummer, finden keine Frau oder haben Fetische, die sie nicht ausleben können. Oft bin ich die meiste Zeit am Zuhören.

Warum gucken Frauen eigentlich nicht so viele Pornos wie Männer?

Sex ist für beide ein Grundbedürfnis, aber Frauen holen sich ihre sexuelle Stimulation anders, da passiert viel in Gedanken, da würden Bilder nur ablenken. Frauen haben auch schon allein zyklusbedingt nicht jeden Tag Lust auf Sex, die meisten Männer aber schon. Und weil Männer visuell sehr erregbar sind, sind Pornos der schnelle Weg zum Happy End. Mir persönlich hat noch nie ein Porno große Lust verschafft.

Cam Girl „Hanna Secret“. George Rohde (www.karlssonmedia.com) Cam Girl „Hanna Secret“.

Wie viele Männer gucken dir so zu am Tag?

Bei vier Stunden Session so 400 bis 600 zahlende Fans. Wie viele User insgesamt es sind, weiß ich gar nicht. Ich habe viele Portale und eine große Reichweite. Gerade habe ich ein Angebot von einem neuen Portal angenommen. Das ist wie bei Fußballern: Wenn man in einer höheren Liga spielt, dann buhlen die Portale um einen, werben einen ab und wenn man dann Exklusivrechte verkauft, dann kann man sich über sehr viel Geld freuen.

Sprechen dich User an, wenn sie dich sehen?

Ich werde schon oft erkannt, das sehe ich an den Blicken, auch wenn viele sich nicht trauen, mich anzusprechen. Die schreiben dann später in den Portalen, dass sie mich gesehen haben. Manche fragen aber auch höflich nach einem Selfie. Da geht es im Internet viel gemeiner zu. „Du bist hässlich, du bist eine billige Kopie, du kannst nichts anderes, als dich auszuziehen, mach lieber ne Ausbildung.“ Inzwischen nehme ich das einfach hops und mache bei Youtube ein „best of“ aus meinen Hasskommentaren.

Mit 18 begann Hanna ihre Karriere als Cam Girl. Kurz zuvor war ihr Bruder verstorben. privat / Hanna Secret Mit 18 begann Hanna ihre Karriere als Cam Girl. Kurz zuvor war ihr Bruder verstorben.

Siehst du deinen Job eigentlich als Form der Prostitution?

Was? Nein! Das Wort würde ich in dem Zusammenhang nie gebrauchen. Ich bin die Marke Hanna Secret und der User kann mein Endprodukt sehen, als Film oder vor der Web Cam, aber immer nur vorm Bildschirm. Die sitzen überall auf der Welt, und wenn ich keine Lust mehr habe, klapp ich den Laptop zu und Feierabend. Mich fasst kein fremder Mann an und an mir verdient auch keiner mit.

Du hast geholfen, einen Nutzer von Kinderpornografie vor Gericht zu bringen, was hat dich hellhörig gemacht?

Der User war zwei Jahre bei mir. Zuerst wollte er nur Bademode an mir sehen, irgendwann zeigte er mir Bikinis, die er selbst gekauft hatte, das war alles okay. Noch später zeigte er mir Kinderbademode, ganz kleine Größen, die habe er von seiner Stieftochter. Ich habe dann immer weiter gefragt und irgendwann sagte er, er befriedigt sich über seiner schlafenden Stieftochter. Das hatte ich alles schriftlich und ich bin damit zur Polizei. Das war sehr schlimm für mich, ich musste ja sein Vertrauen bekommen, um möglichst viel von ihm zu erfahren. Die haben bei der Hausdurchsuchung massenhaft Kinderpornografie entdeckt. Demnächst ist der Prozess.

Hanna (re.) zusammen mit Co-Autorin Nicola Fischer. privat / Hanna Secret Hanna (re.) zusammen mit Co-Autorin Nicola Fischer.

Du schreibst, du bist ein Girl Boss.

Ja! Jeder der an Porno denkt, hat diese Klischees im Kopf von Darstellern, die sich nicht kennen und auf Regieanweisung an einem Set Sex miteinander haben. Ich bin das totale Dorfkind und bin so erzogen worden, dass man Sex mit seinem Partner hat und mit sonst keinem. Sex hat für mich auch mit Liebe zu tun, darum drehe ich meine Filme nur mit meinem Verlobten und vorher auch nur mit meinen jeweiligen Freunden. Das ist quasi gefilmte Liebe.

Und jetzt kennt jeder User deinen Verlobten?

Nein! Der ist immer nur von der Brust abwärts zu sehen. Der hat einen ganz normalen Job. Wir drehen immer nur PoV.

Bitte was?

Point of view, also aus der Sicht des Mannes, damit der Fan das Gefühl hat, er ist derjenige, der mit mir interagiert. Mein Verlobter muss dabei also auch die Kamera halten.

Hanna bei einem Fotoshooting für ihren Kalender George Rohde (www.karlssonmedia.com) Hanna bei einem Fotoshooting für ihren Kalender

Dann ist ja jeder Sex ohne Kamera verschenkt, oder?

Nein, so ist das nicht. Wir drehen in der Woche höchstens einen Film, mit Schminke, Licht und Vorbereitung. Das ist ganz was anderes als privater Sex morgens nach dem Aufwachen, wenn man noch nicht mal die Zähne geputzt hat.

Riva Verlag

Guckst du selbst Pornos?

Nee, wir gucken keine Pornos, höchstens mal unsere eigenen.

Was ist so dein Traum?

Ich hab schon vor Jahren meinen Exit geplant, ich bin ein sehr kopforientierter Mensch. Jetzt habe ich gerade einen Zweijahresvertrag unterschrieben und danach soll langsam Schluss sein mit dem Drehen. Mein Verlobter und ich wollen irgendwann heiraten und eine Familien gründen. Ganz normal.