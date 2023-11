Zum Fahrplanwechsel werden die HVV-Tickets in Bus und Bahn wieder teurer. Was ändert sich dieses Jahr bei den Tickets? Für Hamburgs Schülerinnen und Schüler zumindest gibt es eine gute Nachricht – genauso wie für eine ganz bestimmte Nutzergruppe.

Zum Fahrplanwechsel werden die HVV-Tickets in Bus und Bahn wieder teurer. Was ändert sich nächstes Jahr bei den Tickets? Für Hamburgs Schülerinnen und Schüler zumindest gibt es eine gute Nachricht – genauso wie für eine ganz bestimmte Nutzergruppe.

Der HVV begründet seine Preiserhöhung in der Drucksache, die der Senat am Dienstagmittag noch beschließen muss, mit der „Sicherung der Kostendeckung und der Qualität der HVV-Verkehrsbedienung“. Diese liegt der MOPO vor.

HVV-Preiserhöhung: Deutlich weniger als im Jahr zuvor

Im Durchschnitt steigen die Preise demnach zum 1. Januar bei allen Fahrkarten um 1,8 Prozent. Das ist deutlich weniger als noch im Jahr zuvor. Ende 2022 hatte der HVV eine Preissteigerung für die Karten um 3,2 Prozent angekündigt, nach 1,3 und 1,4 Prozent in den beiden Vorjahren. Einer der Gründe damals waren die explodierten Energiekosten.

In diesem Jahr verweist der Senat bezüglich der 1,8 Prozent Ticketerhöhung auf die Inflation, die allerdings für das Jahr 2023 bei insgesamt sechs Prozent liege. Deshalb wird die Anhebung in dem Dokument als „moderat und nachvollziehbar“ bezeichnet. Aufgrund der Tariferhöhung rechnet der HVV mit Einnahmen in Höhe von 10,5 Millionen Euro, wovon die Stadt 5,4 Millionen Euro erhält. Würden die Ticketpreise wiederum nicht erhöht werden, rechnen die Verkehrsunternehmen mit zusätzlichen 5,4 Millionen Euro Defizit, die von der Stadt ausgeglichen werden müssten.

Die Einzel-, Tages- und Gruppenkarten steigen alle weitestgehend gleichmäßig – wie viel jeweils genau, das geht aus dem Dokument noch nicht hervor. Die Einzelkarte für Hamburg AB kostet derzeit 3,60 Euro, die Tageskarte liegt bei 8,40 Euro und die Gruppenkarte ab 9 Uhr bei 13,40 Euro.

Diejenigen, die über den Geltungsbereich Hamburg AB hinausgehen, sollen allerdings auf „Wunsch der benachbarten Länder und Landkreise“ etwas mehr angehoben werden. Gleiches gilt für die Kinderfahrkarten, die „moderat und erstmals seit dem Jahr 2019 angehoben“ werden. Im Bereich Hamburg AB werden diese um 10 Cent teurer.

Wochen- und Monatskarten werden nicht angehoben

Nutzer einer HVV-Monats- oder -Wochenkarte müssen hingegen nicht mit einer Preiserhöhung rechnen, da auch „das Deutschlandticket den bundesweit einheitlichen Einführungspreis von 49 Euro voraussichtlich im Jahr 2024 behalten wird“, heißt es in der Drucksache. Die HVV-Monatskarten kosten derzeit 69 Euro, der Preis für die Wochenkarten liegt bei 29 Euro.

Eine gute Nachricht gibt es zudem für alle Schüler in Hamburg: Voraussichtlich ab Mitte 2024 soll die Schüler-Monatskarte, die derzeit noch 19 Euro kostet, gratis werden. Noch in diesem Jahr wird sich die Bürgerschaft mit diesem Antrag beschäftigen.