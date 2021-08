Bunte Aktion in Hamburg: Darum leuchtete neben dem Rathaus ein Regenbogen auf

Altstadt –

Mit einem Beamer haben Greenpeace-Aktivisten einen Regenbogen und einem Peace-Schriftzug in der Nähe des Rathauses erzeugt. Eine Friedensbotschaft aus besonderem Anlass.

Die wenigen Menschen, die gegen 20 Uhr noch unterwegs waren, blieben verdutzt stehen. Direkt neben dem Rathaus leuchtete plötzlich ein Regenbogen und der Schriftzug „Peace“ auf.

Hamburg: Gedenk-Aktion am Rathaus



Die Aktivisten wollten damit an das Ende des 2. Weltkrieg in Europa am 8. Mai 1945 erinnern. Er kostete mehr als 70 Millionen Menschen das Leben.