Bunt, vielseitig, nachhaltig – der Winterdom begeistert seine Besucher

Der 692. Winterdom ist wieder bunt, vielseitig und noch nachhaltiger. Er lockt seine Besucher mit zahlreichen und lang ersehnten Attraktionen, verschiedenen Events und einigen Neuerungen. Zu den Event-Highlights zählen neben den drei Feuerwerken die beiden Superhelden-Tage mit Idolen aus Kino und Fernsehen zum Anfassen. Neu ist der 0,5 Liter RECUP-Pfandbecher für alkoholische Getränke und Softdrinks. So können die meisten Heiß- und Kaltgetränke auch „To Go“ in Mehrwegbechern ausgeschenkt werden; der Hamburger DOM wird damit immer nachhaltiger. Das gilt auch für den Stromverbrauch: So wollen die Schausteller rund 20 Prozent des Stromverbrauchs einsparen.

Attraktionen

Auch im Winter sind für alle Generationen wieder attraktive Fahrgeschäfte dabei. Der Hamburger DOM bietet eine große Vielfalt von Bauchkribbeln, Gänsehaut, Nervenkitzel bis zu besinnlichen und romantischen Aussichtsfahrten.

Alpen Coaster: Der 700 Meter lange Achterbahn-Spaß ohne Looping für Kinder ab 6 Jahren.

Freifallgefühle gibt es im Voodoo Jumper.

Aber auch Klassiker für die ganze Familie wie das 55 Meter hohe Riesenrad, der einzigartige Rotor und die mit Muskelkraft betriebene Schaukel Looping the Loop sind mit von der Partie. Dazu kommen insgesamt 16 Attraktionen speziell für die kleinen DOM-Besucher. Abheben mit dem Hubschrauber, eine Rundfahrt mit der Eisenbahn oder über Berg- und Tal in der Familienachterbahn Kuddel der Hai: Auf dem Winterdom werden Kinderträume wahr.

WINTERDOM MIT VIELEN LECKEREIEN

Knapp 70 Gastronomien und Cafés bieten eine nahezu unendliche Vielfalt an kulinarischen Spezialitäten. Naschkatzen freuen sich auf frisch gebrannten Mandeln, eine Apfeltasche oder Schmalzkuchen. Dazu passt ein Glühwein oder eine heiße Schokolade. Auch viele herzhafte Speisen wie ein Holzfällersteak, die vier kleinen DOM-Würstchen oder einen Grünkohlteller können die Besucher in einem der zahlreichen Gastronomien oder Cafés genießen, Aufwärmen inklusive.

Was wäre ein DOM-Bummel ohne einen Stopp an den Gastronomieständen? Gerüchten zufolge gibt es Menschen, die nur deshalb den DOM besuchen.

EVENTHIGHLIGHTS

Superhelden-Tag 1: Die wohl berühmtesten Comic- und Kinohelden unserer Zeit kommen am 23. November auf den Winterdom. Die Besucher erleben ihre Lieblingshelden live und können sich mit den Stars fotografieren lassen. Iron Man, Hulk, Captain America – die Idole sind zwischen 15.30 und 18:30 Uhr vor der Achterbahn „Wilde Maus“ für Selfies da.

Die wohl berühmtesten Comic- und Kinohelden unserer Zeit kommen am auf den Winterdom. Die Besucher erleben ihre Lieblingshelden live und können sich mit den Stars fotografieren lassen. Iron Man, Hulk, Captain America – die Idole sind zwischen vor der Achterbahn „Wilde Maus“ für Selfies da. Superhelden-Tag 2: Am 30. November sind die Serienhelden der Jüngeren zwischen 15.30 und 19 Uhr auf dem Winterdom. Die Helden auf vier Pfoten – Sky, Chase & Marshall – Feuerwehrmann Sam, die wahrscheinlich bekannteste Videospielfigur Sonic und der Baustellen-Held Bob der Baumeister stehen für Selfies bereit. An den Fotopoints vor den beiden Achterbahn „Wilde Maus“ und „Alpencoaster“ können sich die Kids mit ihren Lieblingscharakteren fotografieren lassen.

FAMILIENTAG

Jeden Mittwoch lockt der Winterdom mit vielen ermäßigten Preise bei den Fahr-, Belustigungs- und Spielgeschäften. Auch die DOM-Gastronomie hält preiswerte Angebote bereit. Da lohnt sich ein Besuch auf dem größten Volksfest des Nordens gleich doppelt – Spaß haben und sparen.

Auch auf dem Wintertag ist jeden Mittwoch Familientag mit vielen Vergünstigungen.

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag bis Donnerstag: 15.00 – 23.00 Uhr

Freitag und Samstag: 15.00 – 24.00 Uhr

Sonntag: 14.00 – 23.00 Uhr

Sonntag, 13. November (Volkstrauertag): 15.00 – 23.00 Uhr

Sonntag, 20. November (Totensonntag): 15.00 – 23.00 Uhr

WEITERE INFORMATIONEN:

Internet: www.hamburg.de/dom

Facebook: www.facebook.com/hamburgdom

Instagram: instagram.com/hamburgerdom