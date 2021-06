Bundesweites „Stadtradeln“: Fahrradwettkampf in Hamburg beginnt – Senator fährt vorweg

Jetzt kann Hamburg mal wieder zeigen, wie viel Fahrradstadt in ihr steckt! Am Donnerstag geht der Radfahr-Wettbewerb „Stadtradeln“ in die dritte Runde. Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) hat sich bereits am Mittwoch auf den Drahtesel geschwungen und gemeinsam mit dem ADFC den Wettkampf eröffnet.

Städte und Stadtteile, Regionen und Kommunen, Teams und Einzelpersonen treten beim Wettbewerb um die meisten geradelten Kilometer gegeneinander an. Bisher liegt die Region Hannover mit fast 3,1 Millionen geradelten Kilometern auf Platz eins der Rangliste, Nummer Zwei ist Hamburgs Partnerstadt Dresden mit rund 1,6 Millionen Kilometern.

Stadtradeln: Hamburg kann noch mehr Kilometer schaffen

Hamburg hat im vergangenen Jahr mit rund 6700 Teilnehmern 1,258 Millionen Kilometer erzielt. Dieses Jahr haben sich immerhin bereits 6066 Teilnehmer angemeldet, um in die Pedalen zu treten.

Video: Die Bilanz vom Stadtradeln 2019

„Machen Sie mit, gerade jetzt in Corona-Zeiten“, fordert Jens Kerstan. Wer mitradelt, sorge für Bewegung draußen, stärke die Abwehrkräfte und lerne seine Stadt aus anderer Perspektive kennen. „Vom Radfahren profitiert die ganze Stadt: bessere Luft, weniger Autos, weniger Staus“, so der Umweltsenator.

Der Wettkampf geht über drei Wochen, am 23. September steht fest, wie viele Kilometer die Hamburger geschafft haben. (mps)