Die Einrichtung von Tempo-30-Zonen in Hamburg wird leichter. Und wenn es nach den Grünen geht, werden es ganz sicher mehr. Der Bund hat am Freitag das Straßenverkehrsgesetz novelliert, dafür war im Vorwege eine Einigung im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat nötig. Jetzt sind Regelungen möglich, die früher an der Gesetzeslage scheiterten. Das kann nun auch zu mehr Busspuren, Zebrastreifen und Anwohnerparkzonen führen.