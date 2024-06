Hunderttausende Quadratmeter Bürofläche stehen aktuell in der Hansestadt leer – und das wird sich wohl so schnell nicht ändern: Die Nachfrage nach Büroflächen ist aufgrund der Corona-Pandemie und des zunehmenden Interesses am Homeoffice drastisch gesunken, mit nur wenigen Ausnahmen. Welche Auswirkungen hat dies auf die Innenstadt und vor allem: Was geschieht mit all dieser ungenutzten Fläche?