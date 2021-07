Bürgersteig-Posse: In dieser Eppenorfer Straße geht nichts mehr

Foto:

Eppendorf –

Da gibt’s kein Durchkommen! Auf dem Wendloher Weg in Eppendorf versperrt eine Baustelle den Bürgersteig. Fußgänger müssen auf die Straße ausweichen. Für Rollstuhlfahrer ist hier komplett Schluss – barrierefrei sieht anders aus.

Dabei müssen laut Bundesverkehrsministerium Baustellen so angelegt sein, dass „die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer im Bereich von Arbeitsstellen nicht beeinträchtigt ist.“ Zudem solle auf Sehbehinderte, Rollstuhlfahrer und Kinder besondere Rücksicht genommen werden.

Bezirksamt: Querungshilfen nicht für Anliegerstraßen

„Die Baustelle ist nicht barrierefrei, also kein Durchkommen für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen und alle anderen Fußwegnutzer“, bestätigt aber ein Leser der MOPO.

Das zuständige Bezirksamt Hamburg-Nord erklärt auf MOPO-Nachfrage den Sachverhalt. „Zwischen Wendloher Weg und der Straße Im Tale liegt ein Spielplatz, der gerade saniert wird. In diesem Zusammenhang werden die Gehwege in den beiden Straßen ebenfalls neu gemacht“, so Pressesprecherin Larissa Robitzsch.

Bei Anliegerstraßen seien Querungshilfen aufgrund des geringen Fahrzeugverkehrs allerdings nicht vorgesehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit dem Rad zur Arbeit? In Hamburg kein reines Vergnügen

„Wir geben den Hinweis aber gerne an unsere Kollegen weiter, sodass sie sich des Problems annehmen können und gegebenenfalls für Abhilfe sorgen“, verspricht Robitzsch. (alu)