Monatelang hatten sie gesammelt: Mitte Dezember reichten die Mitglieder der Elterninitiative „G9 Hamburg“ ihre Listen mit rund 15.000 Unterschriften beim Senat ein, mit denen sie ihrem Ziel, die Gymnasialzeit in der Hansestadt wieder auf neun Jahre zu verlängern einem bedeutenden Schritt näher gekommen waren. Jetzt macht sich Enttäuschung breit: Die Ini fühlt sich vom Senat ignoriert.

Am Donnerstag präsentierte die Volksinitiative ihren Gesetzesvorschlag vor dem Schulausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft. Dabei begründeten die drei Vertreter Gunnar Matschernus, Sammar Rath und Iris Wenderholm ausführlich ihre Kritik am achtjährigen Gymnasium, das sie für einen Irrweg halten und von dem die meisten anderen Bundesländern auch längst wieder abgewichen sind, indem sie zum Abitur nach neun Jahren zurückgekehrt sind.

Schulbehörde: Rückkehr zu neun Jahren Gymnasium in Hamburg ist zu teuer

Aus Sicht der Ini stellt die Gymnasialzeit von acht Jahren eine Benachteiligung von sozial schwächer gestellten Kindern dar, da „elterliche und finanzielle Ressourcen für Nachhilfe weniger verfügbar“ seien. Außerdem würden alle Schüler durch die „komprimierte Stoffvermittlung“ Stress ausgesetzt, was aus Sicht der Ini eine Gefährdung ihrer psychischen Gesundheit darstelle. Die Zeit für eine Vertiefung des Wissens fehle, wodurch Hamburgs Gymnasiasten auch langfristig benachteiligt würden.

Drei Vertreter der Elterninitiative „G9 Hamburg”: Gunnar Matschernus, Iris Wenderholm und Sammar Rath. Iris Wenderholm: Katharina Haase Gunnar Matschernus: Yannik Willing Sammar Rath: Bildrechte privat Drei Vertreter der Elterninitiative „G9 Hamburg”: Gunnar Matschernus, Iris Wenderholm und Sammar Rath.

Die neue Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) und weitere Vertreter der Schulbehörde wiesen in ihrer Reaktion auf die Präsentation der Ini darauf hin, dass in Hamburg durchaus die Möglichkeit zum Abitur nach neun Jahren bestehe, nämlich an den Stadtteilschulen. Die Rückkehr zu einer neunjährigen Gymnasialzeit sei nicht nur aus personellen Gründen angesichts des Lehrermangels, sondern auch aus baulichen Gründen angesichts eines dann höheren Raumbedarfs schlicht zu teuer.

Elterninitiative G9 zeigt sich enttäuscht: „Unsere Fragen wurden nicht beantwortet“

Die Elterninitiative zeigte sich im Anschluss an die Ausschusssitzung enttäuscht: „Die Behörde ist überhaupt nicht auf unsere Vorschläge eingegangen, unsere Fragen wurden nicht beantwortet“, kritisiert Sammar Rath. Man habe gehofft, mit den Vertretern der Behörde in eine inhaltliche Diskussion zu kommen, beispielsweise auch darüber, die die aktuell massiven Unterrichtsausfälle kompensiert werden könnten. Doch dazu sei es nicht gekommen.

„Mit ihrer kompromisslosen Haltung ignoriert die Schulbehörde nicht nur den Elternwillen, der sich in den 15.000 gesammelten Stimmen der Volksinitiative manifestiert, sondern auch die Umfrageergebnisse des Forsa-Instituts (2019) und des NDR (2024), die eine Zustimmung von 76 % bzw. 75 % für die Rückkehr zu G9 an Hamburger Gymnasien belegen“, heißt es in einer Pressemitteilung, welche von der Elterninitiative im Anschluss an die Sitzung verschickt wurde.