Das sind Hamburgs beliebteste Firmen

Welches ist das beliebteste Unternehmen in Hamburg? Das wollte das Meinungsforschungsunternehmen Forsa wissen. Abgefragt wurde das Image von 26 bekannten Hamburger Firmen. Der Gewinner ist ein alter Bekannter.

Die Stadtreinigung und die Drogeriekette Budnikowsky sind laut Forsa die beliebtesten Unternehmen in Hamburg. In der repräsentativen Umfrage, deren Ergebnis dem „Abendblatt“ vorliegt, wurden die Hamburgerinnen und Hamburger gebeten, ihre Meinung zu 26 Unternehmen in der Stadt abzugeben. Die Frage lautete: „Bitte geben Sie bei jedem Unternehmen an, ob Sie von ihm eine eher gute oder eine eher schlechte Meinung haben.“ Etwas mehr als 1000 Menschen wurden befragt. Die Stadtreinigung und Budni erhielten dabei die besten Werte. Bereits 2019 belegte das Entsorgungsunternehmen bei der gleichen Umfrage Platz Eins, nach der Drogerie war damals nicht gefragt worden. Auf dem dritten Platz landete Hamburg Wasser. HanseMerkur, DAK, Block-Gruppe, Asklepios-Kliniken und Signal-Iduna belegten die hinteren Plätze.

Kontinuität im Unternehmensimage

Laut Forsa-Chef Manfred Güllner hat sich das Image der meisten Unternehmen im Laufe der Zeit kaum verändert. Auch damals landeten Unternehmen wie das Universitätsklinikum Eppendorf, Airbus, Lufthansa Technik, die Techniker Krankenkasse, Edeka und Fielmann unter den ersten zehn Plätzen.

Die Stadtreinigung hält den ersten Platz (Symbolbild) picture alliance/dpa/Markus Scholz Die Stadtreinigung hält den ersten Platz (Symbolbild)

Im Mittelfeld der Umfrageergebnisse befinden sich laut des Berichts unter anderem Beiersdorf, Jungheinrich, Tchibo, die Junge-Bäckerei und Hapag-Lloyd. Die größten Zuwächse im Vergleich zur Umfrage vor fünf Jahren verzeichneten Otto, die HHLA und der Flughafen, während Asklepios den größten Rückgang verzeichnete.

Das könnte Sie auch interessieren: Überraschend! Die glücklichsten Menschen leben in Hamburg

Interessant: Bei den Bewertungen der Unternehmen gab es Unterschiede zwischen den Geschlechtern, heißt es in dem Bericht. Technikaffine Unternehmen wie Airbus, Lufthansa Technik, Hochbahn und Hamburg-Wasser werden von Männern besser bewertet als von Frauen. Frauen hingegen gaben der Haspa, Budni und Tchibo bessere Bewertungen als Männer.

Die Stadtreinigung freut sich darüber, erneut ganz oben auf dem Treppchen gelandet zu sein. Geschäftsführer Rüdiger Siechau: „Ein größeres Kompliment als dieses, können wir als Dienstleisterin für alle Hamburger:innen nicht bekommen. Es zeigt, dass die tägliche herausfordernde Arbeit unserer fleißigen und zuverlässigen Mitarbeitenden Früchte trägt und dies auch gesehen und anerkannt wird. Diese Auszeichnung bedeutet uns sehr viel und ist ein großer Ansporn, weiterhin den besten Job für Hamburg zu machen.“ (mp)