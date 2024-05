Brutaler Überfall: Zähne ausgeschlagen – wegen eines Smartphones

Am 5. November 2022 ist ein Mann in Volksdorf brutal geschlagen und ausgeraubt wurden. Nun müssen sich zwei junge Männer vor Gericht verantworten.

Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden. Die Angeklagten R. (21) und N. (22) sollen das Opfer auf dem Meiendorfer Weg angesprochen haben – und ihn anschließend brutal geschlagen haben.

Die Beute: iPhone, AirPods, Nikotinverdampfer und Feuerzeug

Die Angeklagten entwendeten dem Mann seine AirPods, einen Nikotinverdampfer, ein Feuerzeug und ein Airpodcase. Als sie ihrem Opfer später ein paar Straßen weiter erneut begegneten, sollen sie ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht, ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sein iPhone 12 mini, sein Portemonnaie und Schlüssel gestohlen haben. R. und N. sollen dann weiterhin auf ihn eingeschlagen haben, bis er zu Boden ging.

Das Opfer verlor das Bewusstsein und erlitt eine Schneidezahnfraktur sowie eine Absplitterung an einem weiteren Zahn. Der Prozess gegen R. und N. wird am Donnerstag um 9.30 Uhr im Landgericht Hamburg stattfinden. Ihnen wird gemeinschaftlicher schwerer Raub, räuberische Erpressung sowie vorsätzliche Körperverletzung zur Last gelegt. (mp)