Blumen und Kerzen stehen vor dem Eingang des „Christiansen’s“ am Pinnasberg. Etliche Freunde, Gäste und Wegbegleiter besuchten am Dienstagabend die Bar in Gedenken an den weit über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannten Kult-Barkeeper. Uwe Christiansen war am Montag an den Folgen eines Hirninfarkts im Alter von nur 65 Jahren verstorben. Sein Bruder Jürgen und seine Kollegen äußern sich nun dazu, wie es mit seiner Bar weitergehen wird und in welchem Rahmen die Trauerfeier und Beisetzung geplant sind.