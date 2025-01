Brrrr! Frost und Glätte in Hamburg – jetzt kommt auch der Nebel

Ob ein Spaziergang entlang der Landungsbrücken oder ein Besuch auf der Eislaufbahn im Park „Planten un Blomen“ – das kalte, aber sonnige Wetter am Wochenende treibt viele Hamburger:innen vor die Haustür. Doch schon für die Nacht auf Montag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor örtlicher Glätte: Es wird eisig – und auch die Sonne verabschiedet sich fürs erste aus dem Norden.

Der Sonntag startete in Hamburg so wie an vielen Orten im Norden mit Sonnenschein. Bei frostigen zwei Grad sollten Spaziergänger aber Schal und Handschuhe nicht vergessen.

In der Nacht zum Montag ziehen dann einige Wolken und gebietsweise Nebel auf, doch es bleibt vielerorts klar. Aufgepasst auf den Straßen: Die Temperaturen fallen in Hamburg auf etwa minus fünf Grad, im restlichen Binnenland teils auf bis zu minus acht Grad. Dadurch kann es glatt werden.

Wetter in Hamburg: Glättewarnung für Nacht auf Montag

Mit der neuen Woche verabschiedet sich die Sonne aus dem Norden und versteckt sich meist hinter einer dicken Wolkendecke. Dabei bleibt es am Montag aber trocken bei Höchstwerten zwischen zwei und sechs Grad. Auch die Nacht bleibt bedeckt mit Tiefstwerten zwischen minus drei und plus vier Grad im Norden.

Auch am Dienstag bleibt die Sonne versteckt, teilweise kommt etwas Sprühregen. Die Temperaturen klettern ein wenig nach oben auf vier bis sieben Grad.

Die Nacht zum Mittwoch bietet wenig Abwechslung: Es bleibt bedeckt und auch die Temperaturen bleiben bei drei bis sechs Grad fast konstant.

Der Mittwoch beginnt, wie der Dienstag endete: Wolken bedecken den Himmel und bringen etwas Sprühregen. Sechs bis sieben Grad erwartet der DWD in Hamburg. Die Nacht zum Donnerstag wird mit etwa fünf Grad nicht viel kälter. (mwi)