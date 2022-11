Bringt „Nicole“ den ersten Schnee nach Hamburg?

Was war das für ein warmer Start in den Herbst: T-Shirt-Wetter Ende Oktober, Sonne und angenehme Temperaturen auch im November. Doch damit ist jetzt Schluss: Die Kälte kommt – und bringt vielleicht schon die ersten Schneeflocken mit.

Zu Wochenbeginn bleibt das Wetter in Hamburg noch mild. In der Nacht zum Dienstag ziehen laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur wenig Wolken auf, die Temperatur sinkt auf vier bis sieben Grad. Am Dienstag sind noch einmal bis zu zwölf Grad möglich, nachts noch sieben bis zehn Grad. Stellenweise kann es etwas regnen.

Wetter in Hamburg: Regen, Wind – und Schnee?

Für Mittwoch erwarten die DWD-Expert:innen einen stark bewölkten Himmel und Regen, der von der Nordsee und der Elbe her über Hamburg und den Norden hinweg ziehen. Die Höchsttemperatur liegt tagsüber bei neun Grad, nachts zwischen fünf und acht Grad.

An den Küsten zieht frischer, starker bis stürmischer Südostwind auf – und das könnte laut Vorhersage bis zum Wochenende so bleiben. Am Donnerstag stellt sich das Thermometer zwischen sieben und zehn Grad ein, in der Nacht sinkt die Temperatur zwischen drei und fünf Grad. Dazu kommt im gesamten Tagesverlauf Regen.

Am Freitag ist sogar Schnee möglich, prognostiziert „The Weather Channel“. Das liegt am „ehemaligen“ Hurrikan „Nicole“, der vergangene Woche auf die US-Küste traf und nun als Sturmtief nach Europa kommt. „Nicole“ könnte die Wetterlage auf dem Nordatlantik durcheinanderwirbeln und den Hochdruck, der aktuell für das milde Wetter sorgt, in Richtung Skandinavien schieben.

Hierzulande ist dann immer mehr Regen zu erwarten, der in Verbindung mit Kaltluft vor allem im Norden Deutschlands auch für Schneeregen sorgen kann. Liegen bleiben dürfte der Schnee in Hamburg aber nicht – dafür ist das Wetter noch nicht kalt genug.