Bringt er den Frühling mit? Erster Storch ist zurück in Hamburg

In Altengamme ist am Mittwoch der erste Weißstorch aus seinem Winterquartier im Süden zurückgekehrt! Mit frühlingshaften Temperaturen dürfen wir in Hamburg und Umgebung in den kommenden Tagen aber trotzdem noch nicht rechnen, im Gegenteil: Nachts wird es zeitweise wieder richtig kalt.

Hamburgs erster Weißstorch ist zurück aus dem Süden! Auf dem Reiterhof „Putfarken” in Altengamme belegte er am Mittwoch als erster Storch sein Nest im Norden. Aufgrund des frühen Ankunftsdatums ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich um einen Westzieher handelt, der in Spanien oder Portugal überwintert. Weitere Störche aus Hamburg sind vom NABU mit GPS-Sendern ausgestattet und können über die NABU-Webseite live verfolgt werden.

Storch da, Frühling noch nicht

Für die kommenden Tage bleibt das Wetter in Hamburg eher wechselhaft und unbeständig, der Frühling ist also noch nicht ganz in Reichweite. Am Mittwoch, den 29. Januar, wird es zunächst wolkenreich mit Regen, der am Abend zur Ostsee abzieht. Die Temperaturen erreichen tagsüber zwischen sechs und acht Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind, der an der Küste sogar stark böig wird. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es meist stark bewölkt, vereinzelt fällt etwas Regen oder Sprühregen. Die Tiefstwerte liegen bei etwa vier Grad.

Am Donnerstag, den 30. Januar, bleibt es weiterhin bedeckt, und vor allem in Holstein gibt es am Nachmittag zeitweise Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei sieben bis acht Grad, mit einem schwachen bis mäßigen Wind aus südwestlicher bis westlicher Richtung. In der Nacht zum Freitag zieht der Regen ostwärts ab, es folgen Auflockerungen, bevor im Norden Schauer aufziehen. Die Temperaturen sinken auf ein bis vier Grad, der Wind bleibt mäßig.

Die kommenden Tage sind geprägt von Regen und Kälte

Am Freitag, den 31. Januar, erwarten uns wechselnde bis starke Bewölkung. Vor allem in der Osthälfte gibt es Schauer, teils als Graupel oder Schnee. Die Höchstwerte erreichen etwa sechs Grad. Es weht ein mäßiger, in Schauernähe stark böiger Wind aus südwestlicher bis westlicher Richtung. In der Nacht zum Samstag bleibt es teils wolkig, teils klar, bei Tiefstwerten um null Grad. Die Windbedingungen sind schwach.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Chartstürmer wagt Neustart – und zerlegt jetzt Rinder

Der Samstag, der 1. Februar, beginnt mit etwas Sonne an der Westküste, während sonst vor allem Wolken- oder Hochnebelfelder dominieren. Die Temperaturen erreichen nur etwa fünf Grad. In der Nacht zum Sonntag ist mit teils dichtem Nebel zu rechnen, die Temperaturen sinken auf minus zwei bis null Grad. Auch hier bleibt der Wind schwach.