Die Benzinpreise treiben treuen Autofahrern derzeit die Schweißperlen auf die Stirn. Vorerst preisresistent ist eine deutliche günstigere Alternative: der HVV. Wenden sich nun scharenweise Autofahrer in Hamburg dem öffentlichen Nahverkehr zu?



Dem Menschen wird in der Regel die Gabe zur Rationalität zugeschrieben, auf dessen Grundlage er dann Entscheidungen trifft. Vor allem bei ökonomischen Abwägungsfragen kommt die Annahme zum Tragen. Nun müssten also – der Annahme nach – angesichts der explodierenden Preise an der Zapfsäule scharenweise bisherige Autofahrer ihren Wagen stehenlassen und ein Zugticket lösen: Der HVV ist trotz der Preissteigerungen der vergangenen Jahre schlichtweg deutlich günstiger.



Stürmen die Menschen nun also seit Tagen Bus und Bahn in Hamburg?