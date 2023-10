Um 10.03 Uhr stieg sie aus der Audi-Limousine, gewohnt elegant gekleidet in royalblau. Brigitte Macron besuchte am Dienstagmorgen die Billstedter HipHop-Academy – gemeinsam mit Britta Ernst, der Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie das „Damenprogramm“ ablief, warum die Jugendlichen ganz begeistert von dem hohen Besuch waren – und welche traurige Familiengeschichte hinter dem zweiten Ring an Macrons Finger steckt.

Um 10.03 Uhr stieg sie aus der Audi-Limousine, gewohnt elegant gekleidet in Royalblau. Brigitte Macron besuchte am Dienstagmorgen die Billstedter HipHop-Academy – gemeinsam mit Britta Ernst, der Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Wie das „Damenprogramm“ ablief, warum die Jugendlichen ganz begeistert von dem hohen Besuch waren – und welche traurige Familiengeschichte hinter dem zweiten Ring an Macrons Finger steckt.

„Bonjour“, sagt Brigitte Macron knapp und lächelt in die Kameras. Die zierliche 70-Jährige ist so, wie man sich eine wohlhabende Französin vorstellt: Die Haare sitzen perfekt, dezentes Make-up, ihr Auftreten wirkt zurückhaltend.

Warum Brigitte Macron zwei Ringe an einem Finger trägt

An ihrem Ringfinger trägt sie wie immer zwei Ringe: Einer ist der Ehering – den anderen trägt sie als Gedenken an ihre verstorbene Schwester, die bei einem Autounfall starb und zu der Zeit schwanger war. Brigitte Macron war damals acht Jahre alt war.

Nach dem kurzen Fotostopp im Eingangsbereich der HipHop Academy der „Stiftung Kultur Palast“ gehts zusammen mit Britta Ernst in die erste Etage, wo den beiden First Ladys die Einrichtung am Öjendorfer Weg vorgestellt wird.

Der Besuch in Billstedt ist das sogenannte „Damenprogramm“ der Kabinettsklausur. Während Olaf Scholz und Emmanuel Macron eine Hafenrundfahrt machen und Fischbrötchen essen, schauen die beiden Ehefrauen tanzenden Jugendlichen zu.

Olaf Scholz hat HipHop-Gruppe in der Elphi beeindruckt

Für die Hamburger HipHop-Academy ist der hohe Besuch natürlich eine totale Ehre. Die Tänzer traten vor einer Woche bei der Einheitsfeier in der Elbphilharmonie auf – unter anderem vor den Augen von Bundeskanzler Olaf Scholz. Dieser war so beeindruckt von der Performance, dass er den Besuch seiner Frau und Brigitte Macron dort anregte.

Unter anderem Franklyn Kakyire stellte sein Können vor den Augen der Präsidentengattin unter Beweis. Der 34-Jährige aus Billstedt ist künstlerischer Leiter in der HipHop-Akademie und seit der Eröffnung mit dabei.

„Total bodenständig!“: So erlebte ein Billstedter Brigitte Macron

„Es war einfach krass“, erzählt er der MOPO. „Für das Gruppenfoto ist sie sogar zusammen mit mir auf die Knie gegangen – total bodenständig!“, berichtet Kakyire begeistert. Am Ende konnte er sogar noch ein eigenes Foto mit der 70-Jährigen ergattern.

Für Franklyn Kakyire bedeutet das gemeinsame Foto mit Brigitte Macron sehr viel – er hat eine tiefe Verbundenheit zu Frankreich, seitdem er im Jahr 2008 das erste Mal nach Paris gereist ist, um sich das „Juste Debout“ anzuschauen, das wichtigste Dance-Meeting der Welt.

Er hat sich in die Stadt und ihre offene Kultur verliebt, war vor der Corona-Pandemie jedes Jahr dort. „Wenn ich an Paris denke, dann verbinde ich damit keine Croissants, sondern das Multi-Kulti auf den Straßen“, sagt der 34-Jährige mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Macrons Bodenständigkeit ist auch Jedidah-Isabel Annor aus Tonndorf aufgefallen. Die 18-Jährige hat zusammen mit der siebenköpfigen Gruppe „Calypso Army“ eine richtig starke Tanz-Performance hingelegt und konnte danach kurz mit Brigitte Macron sprechen. „Sie hat mir gesagt, dass sie es toll fände, wie viel Energie und Spaß bei unserer Aufführung zu sehen war“, erzählt Annor.

Um 11.07 Uhr war der Besuch der First Ladys dann zu Ende. Macron und Ernst stiegen zurück in die schwarze Limousine mit Berliner Kennzeichen, winkten nochmal und düsten ab.