Brief von Sofia (7) rührt Hafenarbeiter: Wer schickte die Botschaft per Luftballon?

Die kleine Sofia verschickt eine Nachricht per Heliumballon – und die fällt einem Hamburger Hafenarbeiter in die Hände. Der Empfänger des rührenden Luftpost-Briefs startet nun die Suche nach der jungen Absenderin: Das Mädchen soll per Social Media gefunden werden.

Der Brief war an einem gelben Luftballon befestigt, als er am Hamburger Hafen gefunden wurde. „Lieber Gott, ich wünsche mir, dass ich eine Meerjungfrau bin“, schreibt die Siebenjährige in der kurzen Botschaft. Außerdem wünsche sie sich eine Schwester.

Vorname und Alter gibt Sofia an. Doch leider fehlt ihre Adresse.

Absenderin gesucht: Wer ist die siebenjährige Sofia?

Die Frau des Finders, Iris Oberath, versucht jetzt mithilfe eines Facebook-Eintrags die Absenderin ausfindig zu machen und wendet sich direkt an das Mädchen: „Liebe Sofia, Ich habe deinen Wunsch an Neptun weitergeleitet. Er ist der Chef der Meerjungfrauen. Und deinen Wunsch nach einer Schwester werde ich an deine Eltern weiterleiten“, heißt es in dem Post.

Die Leser und Leserinnen bittet Oberath um Mithilfe: „Leider hat Sofia die Adresse vergessen. Also müssen wir das teilen, damit der Wunsch nach einer Schwester für Sofia in Erfüllung geht.“ (vst)