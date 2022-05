Umstrittener Brief an Cum-Ex-Banker: „Zeit“-Herausgeber Joffe zieht Konsequenzen

Ein Brief von „Zeit“-Mitherausgeber Josef Joffe an seinen langjährigen Freund – den Warburg-Banker Max Warburg – ist ihm jetzt offenbar zum Verhängnis geworden. Sein Mandat soll nun bis zum Vertragsende ruhen.

Einvernehmlich hätten die Wochenzeitung und Joffe entschieden, sein Mandat ruhen zu lassen. Dies berichtet die „Welt“ unter Berufung auf eine Anfrage bei der „Zeit“. Der Grund für diesen Schritt ist vermutlich ein Brief.

„Zeit“-Herausgeber Joffe schrieb Brief an Warburg-Banker

Dessen Inhalt hatte der investigative Reporter und Cum-Ex-Mitaufdecker Oliver Schröm am Montag veröffentlicht. Joffe soll in der eigenen Redaktion versucht haben zu intervenieren, um die Berichterstattung über die Verstrickungen der Warburg Bank in Cum-Ex-Geschäfte zumindest hinauszuzögern. Bei Cum-Ex-Geschäften lassen sich Investoren oder Banken mithilfe von Aktiendeals Steuern doppelt erstatten.

Der Mitherausgeber der „Zeit“, der im Übrigen selbst Kunde der Warburg Bank ist, nahm laut des Briefs Einfluss auf die Berichterstattung der Zeitung und versuchte dann auch noch indirekt, den Ruf der Bank zu retten – ein mehr als ungewöhnlicher und zugleich journalistisch höchst problematischer Vorgang. Auf Anfrage beteuert die „Zeit“ indes, dass es „keinerlei Einfluss auf die Berichterstattung gegeben habe“. (mp)